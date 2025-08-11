Penélope Cruz enciende el ‘party’, Residente la monta y Kany sorprende en la residencia de Bad Bunny

La residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot continuó este fin de semana con una serie de invitados que sorprendieron a los asistentes, especialmente en la función del domingo.

La función que representó la decimoquinta de la residencia “No me quiero ir de aquí”, tuvo como invitados a los artistas puertorriqueños René Pérez, mejor conocido como “Residente” y Kany García. El rapero fue el encargado de montar el ‘party de marquesina’ en la casa de campo instalada en el recinto al son del legendario tema “Chulin Culin Cunflai”. En esta ocasión fue Bad Bunny quien realizó los “chanteos” de Julio Voltio, rapero que realizó el tema original.

Por su parte, García se unió a la lista de cantantes encargados de entonar el tema “Lo que le pasó a Hawaii”. Durante los pasados domingos otros artistas como Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko y Willy de Cultura Profética también han tenido el honor de realizar esta labor que ha representado uno de los eventos más emotivos.

Sin duda alguna, uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando la actriz Penélope Cruz fue la encargada de gritar la frase “Acho PR es otra cosa”, que da paso al tema “Voy a llevarte para PR”.

El pasado viernes, también se rindió homenaje al fenecido compositor y pianista Eddie Palmieri quien falleció en la semana a los 88 años. Bad Bunny tomó un momento de su concierto para incluir el tema “Vámonos pa’l monte” que fue interpretado por la orquesta que lo ha acompañado durante la residencia.

Artistas invitados hasta el momento

El evento ha contado con grandes invitados del género urbano y de la música en general. Por la tarima del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot han pasado: Jhay Cortez, Wisin, Jowell & Randy, Sech, Mora, Omar Courtz y Dei V. Mientras que Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario y Kany García también han tenido la oportunidad de ser parte del evento.