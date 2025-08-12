¿Quién será el primer eliminado de “Objetivo Fama 7″? Estos son los dos nominados

Los nominados de la segunda gala de "Objetivo Fama 7".

La segunda gala de la séptima temporada del reality show “Objetivo Fama” (Telemundo) dejó el pasado fin de semana, a dos participantes en riesgo de eliminación. Uno de ellos se convertirá en el primer eliminado de la temporada

Luego de las presentaciones, donde hubo pocos “soberbio” del juez y abogado Roberto Sueiro, la boricua Genoveva, quien es natural de Ponce y reside en Nueva York, y el venezolano residente en Florida, Estados Unidos, Santiago quedaron en manos de los votos de los televidentes.

Por su parte, los nominados de la primera gala, Miguel y Rafael, permanecieron en la competencia de canto luego que la producción del programa decidiera cancelar la eliminación.

Ambos tuvieron buenos comentarios del jurado tras sus presentaciones.

Nominados de la segunda gala de “Objetivo Fama 7″

¿Cómo puedo votar por mi favorito?

Según la página web de Telemundo, canal oficial de Objetivo Fama, puedes salvar a tu nominado favorito de la siguiente manera:

Una vez concluida cada gala semanal, puedes entrar a objetivofama.net , seleccionar al participante nominado que deseas respaldar y emitir tu voto.

, seleccionar al participante nominado que deseas respaldar y emitir tu voto. Cada usuario puede votar hasta 10 veces por día , lo que aumenta las posibilidades de influir directamente en los resultados.

, lo que aumenta las posibilidades de influir directamente en los resultados. Las votaciones permanecerán abiertas hasta el jueves siguiente a cada gala, a las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico y el Este de Estados Unidos.

Detalles sobre Objetivo Fama

Objetivo Fama se transmite por Telemundo Puerto Rico, Estrella TV en Estados Unidos, a través de streaming por el canal FAST de Estrella TV (Samsung TV Plus, Tubi, Pluto TV, Roku Channel, Rakuten TV y Google TV), así como en el contenido on-demand disponible en la app de EstrellaTV.

Las galas semanales se extenderán hasta la gran final el 2 de noviembre. Los boletos para los que deseen asistir en vivo ya están disponibles a través de Ticketera.

Análisis de la segunda gala de “Objetivo Fama 7″