Testigo confirma error en la salida de Adrián Di Monte de LCDLFMX: “yo estaba ahí”

La Casa de los Famosos México se encuentra en medio de la polémica luego de que el pasado domingo se anunció la eliminación de Adrián Di Monte del reality show de Televisa.

Debido a que Adrián Di Monte actuó como si intentara regresar a la casa tras haberse convertido en el segundo eliminado, en redes sociales surgió la versión de que hubo un error.

PUBLICIDAD

Esto luego de que se filtraran supuestas capturas de pantalla del sitio oficial de ‘Las Estrellas’ en el que se indicaba que la eliminada era una mujer.

Además de que la periodista Joana Vega Biestro hizo un video en el que explicaba que efectivamente Priscila rebasó a Adrián en el último minuto del programa.

Testigo confirma error en la salida de Adrián Di Monte de LCDLFMX

Tras la polémica generada en las redes sociales, luego de que la cuenta de TikTok @lcdlfmx.news (cuenta no oficial) publicara las capturas del sitio de Las Estrellas donde se anunciaba que la eliminada era una mujer apareció una persona que supuestamente estuvo en la transmisión.

Se trata del usuario @regiogay, el cual comentó el TikTok que se viralizó y aseguró que el presenció el error en el programa de Televisa.

“yo estaba ahí cuando se equivocaron :( si era Priscila la expulsada”, fue el mensaje que escribió en el clip que se hizo viral.

PUBLICIDAD

Y aunque hubo usuarios que le pidieron que diera más detalles acerca de lo que sucedió, la cuenta ya no habló del tema e incluso eliminó el comentario.

Redes sociales reaccionan al supuesto error en LCDLFMX

La cuenta que publicó el video escribió en los comentarios: “Se cree que la producción se equivocó al colocar a Adrian hacia la puerta de eliminación, por eso se ve que el habla con alguien pero al ser en vivo ya no era posible hacer nada”.

Recibiendo decenas de respuestas comentando la polémica:

El primer FRAUDE 😡 ERA PRICILA LA QUE TENIA QUE SALIR

Esta fue la verdadera razón porque se regresó

se escuchó cuando le dijeron regresate y luego cuando le dicen no, no ya no

Hasta el momento la producción no se ha referido a esta polémica.