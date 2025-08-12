“Burbu” felicita a su esposo Larry Ayuso por el campeonato de los Vaqueros

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” se unió a la celebración de campeonato de los Vaqueros de Bayamón, equipo del cual su esposo Elías “Larry” Ayuso es el asistente técnico del dirigente Christian Dalmau.

En una publicación realizada a través de la red social Instagram, Burgos, felicitó a su esposo por el logro, además de hacer mención de Christian Dalmau y Carlos Arroyo, quienes fueron compañeros de equipo de Ayuso en los tiempos en que jugaban para la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico.

“Tantos años jugando y nunca tuvieron la oportunidad de ganar campeonatos juntos, si de manera individual, pero la vida hoy les regala en otra etapa de sus carreras una celebración de campeonato juntos. …. Felicidades 🍾🎊 🙌🏼Que DIOS le continúe dando salud, larga vida y muchos triunfos.#VaquerosCampeones2025 🤠🏀🔥@christiandalmau@carroyopr@eliaslarryayusoGracias @ericduars”, escribió Burgos junto con un video publicado en Instagram.

Esta temporada, Elías Larry Ayuso trabajó como asistente técnico, mientras que Christian Dalmau fue el dirigente y Carlos Arroyo el gerente general del equipo que ganó el campeonato.

Los Vaqueros de Bayamón se coronaron campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por decimoséptima ocasión tras vencer a los Leones de Ponce en la serie final que concluyó 4-1.

En el quinto partido de la serie, los Vaqueros vencieron a los Leones con marcador de 82-68.

Danilo Gallinari MVP

El veterano jugador europeo, el italiano Danilo Gallinari, fue elegido Jugador Más Valioso de la final del BSN. El refuerzo de los Vaqueros fue parte esencial de la ofensiva desde el primer día de la temporada. Junto con Gallinari, Javale McGee y Chris Duarte fueron los refuerzos élites de la franquicia para el 2025.

Jugadores más destacados

Vaqueros de Bayamón

Danilo Gallinari: 24 puntos

Gary Browne: 16 puntos

Javier Mojica: 16 puntos

Leones de Ponce

Jordan Murphy: 15 puntos

Matt Mooney: 17 puntos

Ausencias de los Leones de Ponce

Los Leones de Ponce no contaron con la participación de Jezreel De Jesús, Brady Manek, Jonathan Han y Carlos “Yao” López por condiciones de salud.

17 campeonatos para los Vaqueros de Bayamón

Con este campeonato, los Vaqueros de Bayamón suman a su historial 17 trofeos de la liga nacional, siendo seguidos por los Atléticos de San Germán y Leones de Ponce, ambas franquicias que cuentan con 14.

El primer campeonato de Bayamón fue en el año 1933 y los más recientes en 2020, 2022 y 2025.