Vaqueros de Bayamón ganan su decimoséptimo campeonato en el BSN

Los Vaqueros de Bayamón se coronaron campeones del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por decimoséptima ocasión tras vencer a los Leones de Ponce en la serie final que concluyó 4-1.

En el quinto partido de la serie, los Vaqueros vencieron a los Leones con marcador de 82-68.

PUBLICIDAD

Primer parcial

A pesar de la falta de personal por parte de Ponce, los Leones dieron la batalla en el primer parcial, con poco menos de cuatro minutos por jugar el marcador se encontraba 13-10 a favor de los Vaqueros de Bayamón. Posteriormente, los Vaqueros despegaron 22-15 pata terminar el primer parcial.

Segundo parcial

El segundo parcial comenzó con fuerza para los Leones que tuvieron un avance de 6-0 en los primeros minutos para colocar el partido 22-21 con 8:37 por jugar. Sin embargo, Bayamón respondió para colocar el juego 32-25 con alrededor de 5:30 minutos del segundo parcial. A pesar de la respuesta de los Leones que ganaron el parcial 19-18, los Vaqueros mantuvieron su ventaja 40-34 previo al descanso.

Tercer parcial

PUBLICIDAD

Con 7:39 por jugar en el tercer parcial, los Vaqueros sacaron ventaja de 48-41 sobre los Leones de Ponce, provocando un tiempo pedido del dirigente Carlos Rivera. A los 4:40 y tras un triple de Javier Mojica, los Vaqueros aumentaron su ventaja 53-44. El parcial cerró con ventaja de 62-53 de cara a los últimos 10 minutos de juego.

Cuarto parcial

Con alrededor de 6 minutos por jugar en el último parcial, los Vaqueros de Bayamón tenían ventaja de 69-61, frente a los Leones. La ventaja vaquera aumentó a 16 con triples de Gary Brown y Danilo Gallinari, con poco menos de cinco minutos para concluir el partido. Finalmente, los Vaqueros mantuvieron ventaja para sellar el partido y ganar el campeonato.

Danilo Gallinari MVP

El veterano jugador europeo, el italiano Danilo Gallinari, fue elegido Jugador Más Valioso de la final del BSN. El refuerzo de los Vaqueros fue parte esencial de la ofensiva desde el primer día de la temporada. Junto con Gallinari, Javale McGee y Chris Duarte fueron los refuerzos élites de la franquicia para el 2025.

Jugadores más destacados

Vaqueros de Bayamón

Danilo Gallinari: 24 puntos

Gary Browne: 16 puntos

Javier Mojica: 16 puntos

Leones de Ponce

Jordan Murphy: 15 puntos

Matt Mooney: 17 puntos

Ausencias de los Leones de Ponce

Los Leones de Ponce no contaron con la participación de Jezreel De Jesús, Brady Manek, Jonathan Han y Carlos “Yao” López por condiciones de salud.

17 campeonatos para los Vaqueros de Bayamón

Con este campeonato, los Vaqueros de Bayamón suman a su historial 17 trofeos de la liga nacional, siendo seguidos por los Atléticos de San Germán y Leones de Ponce, ambas franquicias que cuentan con 14.

El primer campeonato de Bayamón fue en el año 1933 y los más recientes en 2020 y 2022.