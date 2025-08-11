¡Ya va por la mitad! Bad Bunny se expresa tras cumplir con las primeras 15 funciones de la residencia

Tras completar las primeras quince funciones de la residencia de conciertos “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, el artista puertorriqueño Bad Bunny volvió a agradecer al público por el apoyo.

Lee también: Penélope Cruz enciende el ‘party’, Residente la monta y Kany sorprende en la residencia de Bad Bunny

PUBLICIDAD

“15/30 Ya estamos a la mitad de este viaje. Gracias una vez más por esta experiencia; me la estoy disfrutando tanto como ustedes”, escribió Bad Bunny en sus historias de Instagram. El escrito va a acompañado por una fotografía conde aparecer cuatro adultas mayores disfrutando del concierto.

Bad Bunny en Instagram

En el fin de semana se llevaron a cabo las funciones trece, catorce y quince de 30 que se realizarán en total. El evento que comenzó el 11 de julio se extenderá hasta el 14 de septiembre.

La función del domingo tuvo como invitados a los artistas puertorriqueños René Pérez, mejor conocido como “Residente” y Kany García. El rapero fue el encargado de montar el ‘party de marquesina’ en la casa de campo instalada en el recinto al son del legendario tema “Chulin Culin Cunflai”. En esta ocasión fue Bad Bunny quien realizó los “chanteos” de Julio Voltio, rapero que realizó el tema original.

Por su parte, García se unió a la lista de cantantes encargados de entonar el tema “Lo que le pasó a Hawaii”. Durante los pasados domingos otros artistas como Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko y Willy de Cultura Profética también han tenido el honor de realizar esta labor que ha representado uno de los eventos más emotivos.

Sin duda alguna, uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando la actriz Penélope Cruz fue la encargada de gritar la frase “Acho PR es otra cosa”, que da paso al tema “Voy a llevarte para PR”.

PUBLICIDAD

El pasado viernes, también se rindió homenaje al fenecido compositor y pianista Eddie Palmieri quien falleció en la semana a los 88 años. Bad Bunny tomó un momento de su concierto para incluir el tema “Vámonos pa’l monte” que fue interpretado por la orquesta que lo ha acompañado durante la residencia.

Artistas invitados hasta el momento

El evento ha contado con grandes invitados del género urbano y de la música en general. Por la tarima del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot han pasado: Jhay Cortez, Wisin, Jowell & Randy, Sech, Mora, Omar Courtz y Dei V. Mientras que Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario y Kany García también han tenido la oportunidad de ser parte del evento.