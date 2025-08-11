Programa que se veía por Telemundo pasa a TeleOnce

El canal televisivo de TeleOnce anunció este sábado una alianza con el programa de análisis Nación Z que se transmite a través de la emisora radial Z93.

A partir del lunes, 18 de agosto, la audiencia de TeleOnce podrá ver el programa Nación Z, tras una alianza entre el canal y el espacio radial y digital conducido por el abogado y comentarista Eddie López.

La transmisión comenzará a las 5:00 de la mañana, ofreciendo noticias de última hora, entrevistas y análisis de temas de actualidad, junto a un equipo de reconocidos analistas y colaboradores.

Según López, la integración permitirá que los televidentes tengan “lo más actualizado sobre lo que acontece en Puerto Rico, así como el análisis más completo y detallado” desde temprano en la mañana.

“Esta alianza promete ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de conocer todos los ángulos de la noticia, con opiniones de expertos y los puntos de vista de los protagonistas de cada historia”, añadió.

A las 5:55 de la mañana, la programación continuará con En La Mañana, el programa matutino de TeleOnce que combina información, entrevistas, entretenimiento y cobertura de los temas más relevantes del día.

Telemundo tendrá cambios en su programación

El programa Nación Z se transmitía hasta el pasado mes de junio por Telemundo Puerto Rico.

El espacio fue sustituido por el programa “Pegaos en la Mañana” de la emisora Radio Isla 1320 que es liderado por la periodista Milly Méndez.

En ese momento, el licenciado Eddie López indicó que el programa Nación Z del cual es parte desde el pasado 2 de enero tras la salida del también analista político Leo Díaz, no se estará transmitiendo simultáneamente a través de Telemundo y la emisora radial Z 93 (93.7FM). El programa continuará saliendo al aire a través de la emisora especializada en salsa y por medio de las redes sociales de la estación que forma parte del conglomerado Spanish Broadcasting System (SBS).

“Mañana será nuestro último programa a través de Telemundo, permaneceremos en las redes sociales a través de Facebook Live, permaneceremos en Z93, pero me despido de ustedes no sin antes agradecer a todas las personas que fueron viables para esta oportunidad”, expresó López en junio.

Del mismo modo, el analista político agradeció a las personas que han sintonizado el programa a través de Telemundo y adelantó que ahora vendrán “otros compañeros” a ocupar el espacio.

“Será un hasta luego, no terminamos el programa. Sencillamente no vamos a estar a través de Telemundo, vendrán otros compañeros a llevar a cabo esa responsabilidad. Mañana será nuestro último programa. Agradecidos a ustedes por la sintonía, por el espacio, luego de la salida de Leo y acogerme en sus hogares, todas las mañanas, para llevarles el análisis desde una trinchera que no es partidista, no es fanática y vemos las cosas desde distintos puntos de vista”, dijo.