Llega a Ponce el Circo Hermanos Suárez luego de exitosas presentaciones en San Juan, Hatillo y Aguada

Con mucho éxito se presentó en San Juan, Hatillo y Aguada, ahora el Circo Hermanos Suárez llega con su majestuosa carpa a la Ciudad Señorial de Ponce del 15 al 24 de agosto.

La calidad extraordinaria de los actos circenses que El Circo Hermanos Suárez ha presentado desde su fundación en 1872 han sido el tema de conversación por generaciones. Su combinación de la tradición con nuevos y evolucionados actos lo convierten en uno insuperable.

PUBLICIDAD

El público de Ponce y pueblos limítrofes podrán disfrutar del circo localizado en los predios de Plaza del Caribe. “Trapecios volante”, “Péndulo fantástico” “Motociclistas extremos”, “Icarios”. “Dúo aéreo”, “Díabolos”, “Malabares”, Payasos, y más, enmarcados en una gran fiesta mexicana con Mariachis y vistosos bailes tradicionales forman parte de esta mágica experiencia.

Las funciones del circo son de lunes a viernes a las 8:00 de la noche y sábados y domingos a las 5:00 de la tarde y 8:00 de la noche.