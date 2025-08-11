Kany García agradece a Bad Bunny por invitarla a “cantarle a la Patria”

La residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot, continuó este fin de semana con invitados que sorprendieron al público.

Durante la función del domingo, el “Conejo Malo” contó con la participación de la cantautora puertorriqueña Kany García, quien interpretó el tema “Lo que le pasó a Hawaii”.

“Gracias Benito por la invitación a cantarle a la Patria, siempre a ella le canto con TODO el CORAZÓN !!! y para ti todos mis aplausos por poner en boca de todxs nuestra Cultura, pero sobre todas las cosas por inyectarle a nuestra nueva generación que Puerto Rico está bien Cabrón y que no deben soltar la bandera ni olviden el LeloLai 🇵🇷“, escribió en Instagram.

Durante los pasados domingos otros artistas como Pedro Capó, Ednita Nazario, Farruko y Willy de Cultura Profética también han tenido el honor de realizar esta labor que ha representado uno de los eventos más emotivos.

Penélope Cruz enciende el ‘party’ y Residente la monta

Otro invitado fue el puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como “Residente”.

El rapero fue el encargado de montar el ‘party de marquesina’ en la casa de campo instalada en el recinto al son del legendario tema “Chulin Culin Cunflai”.

En esta ocasión fue Bad Bunny quien realizó los “chanteos” de Julio Voltio, rapero que realizó el tema original.

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando la actriz Penélope Cruz fue la encargada de gritar la frase “Acho PR es otra cosa”, que da paso al tema “Voy a llevarte para PR”.

Artistas invitados hasta el momento

El evento ha contado con grandes invitados del género urbano y de la música en general. Por la tarima del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot han pasado: Jhay Cortez, Wisin, Jowell & Randy, Sech, Mora, Omar Courtz y Dei V. Mientras que Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario y Kany García también han tenido la oportunidad de ser parte del evento.