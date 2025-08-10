Willie Colón emociona al público con un recorrido musical y homenaje a Héctor Lavoe

El trombonista, compositor y cantante, Willie Colón, volvió a hacer historia el sábado con su concierto “Idilio Sinfónico” en el Coca-Cola Music Hall, donde reunió a miles de fanáticos.

La noche dio inicio con la entrada de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico, dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña, quien fue recibido por aplausos y gritos de la audiencia.

Las primeras notas llevaron al público por un recorrido musical por la trayectoria de Colón, mientras en la pantalla se presentaban imágenes de su viaje artístico desde los primeros años de su carrera hasta el presente.

Esta producción contó con un repertorio que incluyó temas como “Oh, ¿qué será?”, “Nueva York”, “Volar a Puerto Rico”, “Mi Sueño”, “China Cubana” y “Julia”.

Del mismo modo, se presentó un medley de Héctor Lavoe, incluyendo “Periódico de Ayer”, “El Cantante” y “El Todopoderoso”, mientras que en la pantalla se proyectaban imágenes, rindiendo homenaje al legado de quien fue conocido como “el cantante de los cantantes”.

Uno de los momentos más emotivos de la velada llegó cuando Willie Colón, junto a Ángel “Cucco” Peña, interpretaron "Idilio".

“Yo estaba medio vetado aquí y pensé, ‘¿cómo puedo volver a entrar a Puerto Rico si me tienen bloqueado?’. Entonces, yo había hecho una tonada para un comercial de cerveza Corona con Cucco, y ahí nació una amistad. Vi la manera en que él trabaja: tremendo músico y tremenda persona. Así que le dije: ‘Cucco, yo no tengo productores; después de Pacheco, nadie me produce’, yo quiero que tú me hagas el disco, porque quería hacer un álbum hecho en Puerto Rico”, expresó Colón.

El concierto “Idilio Sinfónico” culminó con éxitos como “Sin Poder Hablar”, “Corazón Guerrero”, “El Gran Varón” y “La Murga”.

Colón agradeció al público por estar presente, bromeando sobre el hecho de que muchos habían decidido acompañarlo esa noche aun cuando coincidía con un concierto de Bad Bunny.

Entre risas y aplausos, extendió su gratitud y culminó con un emotivo “¡Dios bendiga a Puerto Rico!”, que desató una ovación de pie.