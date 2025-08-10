VIDEO | Shalimar Rivera aviva rumores de embarazo: “Ya es tiempo”

La animadora Shalimar Rivera desató rumores de un posible embarazo a través de las redes sociales, luego de decir en televisión nacional que quiere ser madre pronto y no negó estar en un proceso de gestación.

Fue durante una entrevista con el programa “PR En Vivo” (TeleOnce) que la mujer de 39 años realizó las expresiones.

“¿Cuándo tu vas a parir, nena?”, le preguntó Deddie Romero.

“¿Sabes qué, te digo la verdad?“, contestó Rivera entre risas, siendo interrumpida por Francis Rosa, quien respondió por ella: ”Ahora viene (y dice) ´En nueve meses´“.

“Pues puede ser. No te puedo contar nada, pero puede ser, estás cerca”, aclaró la exreina de belleza sin confirmar que está embarazada.

Acto seguido, Romero le cuestionó si está buscando ser madre, por lo que la presentadora y locutora destacó que “ya es tiempo” y que quiere “tener un bebé ya”.

“Quiero tener mi familia”, sostuvo la puertorriqueña natural de Guayama.

Adicional, Shalimar aseveró que desea que sea “niño” y que lo nombrará “Dante”.

"EN EXCLUSIVA | Shalimar Rivera expresó su anhelo de formar una familia y revela que siente que ha llegado el momento adecuado para concebir. ¿Será en los próximos meses?“, escribió el programa televisivo en su cuenta de Instagram.

¿Qué significa Dante?

El nombre Dante proviene del italiano medieval y es una forma abreviada de “durante”, que a su vez deriva del latín “durans”, que significa “perseverante”, “constante” o “el que resiste”.

Es muy conocido gracias al poeta florentino Dante Alighieri (1265-1321), autor de “La Divina Comedia”, lo que también le da un matiz cultural y literario.