Entretenimiento

Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado

Para comenzar los festejos en este 2025 bautizado como “El año de Snoopy”, el 15 de agosto se estrena el primer musical animado en 30 años

Aniversario
Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado (Fotos: APPLE TV + / peanuts.com)

PUBLICIDAD

Por Redacción Publimetro

Para conmemorar el 75 aniversario de uno de los personajes más entrañables del cómic y la animación, Apple TV+ estrena Snoopy Presenta: Un Musical de Verano, un especial que combina música, amistad y diversión veraniega.

Este nuevo episodio original forma parte de las celebraciones por las siete décadas y media de Peanuts, la tira cómica creada por Charles M. Schulz, y busca conectar a nuevas generaciones con el encanto atemporal del icónico beagle y sus amigos.

PUBLICIDAD

La trama se ubica en un campamento de verano que corre peligro de cerrar.

Snoopy y Woodstock encuentran un “tesoro” que resulta ser instrumentos y fotografías de conciertos pasados – un llamado a conservar recuerdos y tradiciones.

Aniversario
Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado (Fotos: APPLE TV + / peanuts.com)

Origen del cómic Peanuts: debutó el 2 de octubre de 1950, llegando solo dos días después Snoopy, el 4 de octubre

Celebración oficial: Campaña lanzada en octubre de 2024, con actividades que se extienden hasta otoño de 2025 (y algunos eventos hasta 2026) .

PUBLICIDAD

Exhibición “Snoopy In Style” en París (marzo–abril 2025), donde se mostraron 75 atuendos de Snoopy y Belle por diseñadores como Chanel, Dolce & Gabbana y Vivienne Westwood

Actividades en el Charles M. Schulz Museum el 4 de octubre de 2025, con talleres, presencia de Snoopy, bocadillos temáticos y charlas con autores relacionados

Más de 80 laberintos de maíz en EE.UU. y Canadá con temáticas de los personajes Peanuts, coordinados por Peanuts Worldwide.

Aniversario
Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado (Fotos: APPLE TV + / peanuts.com)

Publicaciones especiales

Lanzamiento del libro The Essential Peanuts el 7 de octubre de 2025, con coleccionables como laminas listas para enmarcar, stickers, remendos e incluso cómics a color.

Legado económico y cultural:

En su apogeo, los cómics se publicaban en 2.600 periódicos en más de 75 países, generando más de 1.000 licencias activas, con ingresos estimados entre US$ 30–40 millones anuales para Schulz.

Primera tira: Publicada el 2 de octubre de 1950, con solo tres personajes: Charlie Brown, Shermy y Patty (Lucy, Linus y Snoopy llegaron después).

Traducciones: Peanuts ha sido traducido a 21 idiomas y publicado en más de 75 países.

Peanuts en el espacio: Snoopy fue la mascota oficial de seguridad de la NASA desde 1969. El módulo lunar del Apolo 10 se llamó “Snoopy” y el módulo de comando Charlie Brown”.

Premios: Schulz recibió una Estrella en el Paseo de la Fama y un Emmy póstumo. Además, Peanuts ha ganado dos premios Peabody.

Otros datos encantadores

Charles M. Schulz odiaba el nombre Peanuts: Fue elegido por editores sin su consentimiento; él quería llamarlo simplemente Good Ol’ Charlie Brown.

Snoopy tiene más de 100 millones de seguidores en redes sociales a través de distintas cuentas oficiales en TikTok, Instagram, Weibo, etc.

El merchandising de Peanuts sigue siendo un gigante**: La marca ha tenido colaboraciones con Levi’s, Uniqlo, Vans, Omega, Lacoste y hasta Supreme.

Aniversario
Snoopy celebra 75 años con música y nostalgia en un nuevo especial animado (Fotos: APPLE TV + / peanuts.com)

Fecha de estreno

El especial musical animado (40 minutos) – el primer musical de Peanuts en 35 años se lanza este 15 de agosto en Apple TV+

PUBLICIDAD

Tags

Lo Último