Muere actor de “La Rosa de Guadalupe” a los 38 años

La agencia de artistas “I am this” dio a conocer este domingo que el actor mexicano Juan Carlos Ramírez, conocido por su participación en los programas “La Rosa de Guadalupe” y “Como dice el dicho”, ambos de la cadena Televisa", falleció.

Ramírez falleció a la edad de 38 años.

“A nombre de la familia les damos las gracias por habernos acompañado, sus padres y familiares están agradecidos con tantos mensajes y llamadas”, escribió la agencia en las historias de Instagram.

Y agregaron: “Juan Carlos falleció hace unos de un aneurisma cerebral, pedimos de sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala!”.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) un aneurisma cerebral es una dilatación o abultamiento anormal en la pared de una arteria del cerebro, causada por una debilidad en esa pared.

Con el tiempo, esa zona debilitada puede estirarse y llenarse de sangre, como un “globo” pequeño. En muchos casos no produce síntomas, pero si crece o se rompe, puede provocar una hemorragia cerebral grave (hemorragia subaracnoidea), que es una emergencia médica. Factores como hipertensión, tabaquismo, antecedentes familiares, traumatismos o ciertas enfermedades pueden aumentar el riesgo de que un aneurisma aparezca o se rompa.

Tras la lamentable noticia, amigos y seguidores del actor comentaron sus últimas publicaciones en redes sociales con mensajes de condolencias.

“Hermano te quiero DEP no no lo puedo creer que fuerte saber que te fuiste tan joven” y “Mis mas sentidos pésame para sus familiares" fueron algunos de los comentarios que dejeron.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Además de su participación en programas unitarios, Ramírez actuó en producciones importantes como “Rosario Tijeras”, en donde interpretó el personaje de “Chivo”.

Además, actuó en otras series como “El último rey”, “Preso no. 1″, “Minas de pasión” y “Marea de pasiones”.

En Azteca, actuó en los programas “Lotería del crimen” y “Dra. Lucía”.



