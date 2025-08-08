Larga fila de fanáticos con esperanzas de ver a Bad Bunny en el Choliseo

Parte de la presentación de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, "No me quiero ir de aquí".

Cientos de fanáticos hacen fila desde horas de la noche del jueves frente al Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot con las esperanzas de conseguir boletos para el quinto fin de semana de la residencia de Bad Bunny titulada: “No me quiero ir de aquí”.

Según videos que han sido publicados en las redes sociales, la larga fila casi rodea el recinto en Hato Rey.

En la noche del jueves, el Coliseo de Puerto Rico anunció a través de sus redes sociales que este viernes se llevaría a cabo una venta presencial de boletos en las facilidades. Sin embargo, la publicación fue eliminada luego de varios minutos.

Durante las pasadas semanas, en la boletería del “Choliseo” se han estado vendiendo boletos con “visión limitada” para el concierto. Al igual que muchas personas han logrado comprar taquillas a través de la plataforma Ticketera. Esto a pesar de que la mayoría de las funciones se vendieron en su totalidad a principios de este año.

En horas del mediodía se reportó que cientos de ciudadanos se encuentran en las facilidades. Algunas personas indicaron que han realizado la fila desde las 5:00pm del jueves.

Según reportó Telenoticias, en la boletería del Coliseo de Puerto Rico se están vendiendo boletos para la función del sábado 9 de agosto.

Bad Bunny cumplirá con la mitad de la residencia este fin de semana

El exponente urbano llevará a cabo este fin de semana las funciones, 13, 14 y 15 de la residencia “No me quiero ir de aquí”. En total, se espera que el evento tenga unas 30 funciones, aunque no se ha descartado la posibilidad de la apertura de más funciones.

El evento comenzó el pasado 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre.

Invitados a la residencia

Además del espectáculo que brinda el artista puertorriqueño, quien desarrolla su concierto alrededor del álbum “Debí tirar más fotos”, también ha llamado la atención la cantidad de invitados con los cuales ha contado. Algunos de los que han pasado por el escenario son Ednita Nazario, Pedro Capó, Farruko y Willy de Cultura Profética quienes han entonado el tema “Lo que le pasó a Hawaii”.

Otro exponente urbanos, han montado un party de marquesina en la parte más movida del concierto. Entre estos se encuentran, Jowell & Randy, Wisin, Yandel, Sech, Tainy, entre otros.