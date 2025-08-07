Residencia de Bad Bunny provoca aumento en uso de Tinder en Puerto Rico

La histórica residencia de conciertos del artista puertorriqueño Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico no solo ha impulsado el turismo y la economía en la isla, sino que ha aumentado el interés por encontrar el amor dentro del archipiélago.

Se trata de la aplicación Tinder, que ha reflejado un aumento en sus usuarios dentro de Puerto Rico y esto lo demuestran las referencias que se hacen sobre el exponente urbano dentro de la plataforma.

Datos suministrados por Tinder a la revista Billboard, indican que la actividad en la plataforma se ha disparado con un aumento de 35% en “swipes” dentro de la isla. Además, la opción Tinder Passport que permite a usuarios de todo el mundo cambiar su ubicación ha aumentado un 52% en Puerto Rico. Los datos indican que personas de Estados Unidos, República Dominicana, España y Colombia son los que lideran la migración digital en la aplicación.

El artículo también señala que se ha reflejado un aumento en las personas que colocan alguna referencia a Bad Bunny en su biografía, que forma parte de la presentación que el usuario realiza en su perfil para conocer a más personas. Desde julio, cuando comenzó la residencia “No me quiero ir de aquí”, las menciones a Bad Bunny en las biografías han aumentado un 13%, siendo los hombres los que lideran este tipo de iniciativa con 200% más menciones que las mujeres.

Desde el mes de julio comenzó la residencia de conciertos de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, sin embargo, desde este mes de agosto comenzaron las funciones que incluyen paquetes de viajes a la isla junto con las entradas para el concierto.

Este fin de semana, se llevarán a cabo las funciones 13, 14 y 15 marcando justo la mitad de conciertos de un total de 30 que serán finalizados el 14 de septiembre.