Jay Wheeler se adentra en la bachata con “Por fa no te vayas”

El exponente urbano Jay Wheeler sorprendió a sus fanáticos con el lanzamiento del nuevo tema “Por fa no te vayas” al ritmo de la bachata que aseguran marca un nuevo comienzo en la carrera del artista.

En esta ocasión, Wheeler explora una faceta aún más romántica a través del género tropical. El tema fue lanzado bajo el sello Dynamic Records/EMPIRE.

Según se describió a través de declaraciones escritas, “Por Fa No Te Vayas”, es una canción que utiliza “magistralmente el conjunto de elementos musicales, líricos e instrumentales del distintivo género tropical”. El tema surgió durante una sesión creativa en el estudio de la casa del artista, en donde escuchó una bachata creada por su productor Yeziell junto al compositor puertorriqueño Vasave.

“Quise hacer algo tropical, algo diferente, retarme con algo que no había hecho antes. Porque yo hice salsa una vez, pero solo me hacía falta una bachata. Jamás imaginé que iba a quedar tan especial como quedó. De verdad es uno de mis temas favoritos”, expresó Jay Wheeler.

Además del lanzamiento de esta bachata, Jay Wheeler compartió recientemente con sus fanáticos su faceta más íntima y artística a través del documental “Girasoles: Desde La Raíz”, una producción dirigida por Enrique (Emma) González y realizada por Dynamic Records. Este proyecto audiovisual acompaña su álbum más personal hasta la fecha, Girasoles, y ofrece una mirada profunda al proceso creativo detrás de cada canción.

El álbum Girasoles, lanzado bajo el sello Dynamic Records y distribuido por EMPIRE, debutó en el Top Albums Debut Global de Spotify, posicionando tres canciones simultáneamente en tendencia en YouTube Puerto Rico. Temas como “Una Como Tú”, “No Sé Qué Me Queda (NSQMQ)” y “Abrázame Fuerte” han resonado con fuerza entre sus seguidores, mientras que “Nota”, su colaboración con Omar Courtz, ya supera los 30 millones de reproducciones globales y 5.9 millones de vistas en YouTube.