Elvis Crespo rompe el silencio tras su salida de “Top Chef VIP”

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo se expresó por primera vez sobre su salida del programa “Top Chef VIP” (Telemundo).

“Hoy me despido de esta etapa tan especial que me regaló desafíos, aprendizajes y amistades que atesoraré para siempre. Gracias infinitas a todo el equipo de TOP CHEF por abrirme las puertas, por el cariño y el respeto con el que vivimos cada momento”, expresó en la red social Instagram.

Crespo agradeció a sus compañeros por los recuerdos y a sus seguidores por apoyarlo “en cada escenario y fuera de ellos”.

“A mis compañeros de cocina y de vida: gracias por las risas, las emociones y los recuerdos que me llevo en el corazón. Y a ustedes, mi público amado… gracias por estar siempre, en cada escenario y fuera de ellos. Este no es un adiós, sino un “nos vemos pronto” en nuestro camino musical”, concluyó.

El artista boricua explicó anoche que su salida de la competencia se debía a compromisos musicales.

El momento ocurrió cuando los jueces, Toño de Livier, Betty Vázquez y Tita, iban a anunciar al cuarto eliminado de la temporada.

“Permiso, quiero pedir disculpas. Quiero decir unas palabras. Cuando yo llegué a Top Chef mis expectativas no eran llegar aquí. Yo quiero ceder mi puesto a quien sea eliminado. Me toca partir, y quiero ceder mi puesto a quien ustedes hayan elegido de eliminado”, expresó Crespo.

“Me tengo que ir, por un trabajo discográfico que explotó, y me toca atender esa estufa. No puedo permitir que se me queme el asopa’o de canciones”, añadió.

Los jueces, así como la presentadora Carmen Villalobos, agradecieron al boricua por su participación y llevar alegría al estudio.

Antes de entregar sus cuchillos, Crespo reveló que deseaba que Matías Ochoa ganara la competencia y se despidió cantando su tema Nuestra Canción.

Carmen Villalobos envía mensaje a Elvis Crespo: “De las despedidas más difíciles”

La actriz y presentadora Carmen Villalobos, le dedicó unas emotivas palabras al cantante puertorriqueños, Elvis Crespo.

“De las despedidas más difíciles que he tenido que vivir en #topchefvip 💔 ! Cómo te lo dije @elviscrespolive yo me quedo con el respeto, la educación, la decencia y la amabilidad que ustedes demuestran en esta cocina sin importar los retos a los que se enfrentan ! Tú fuiste sinónimo de todo eso! Gracias por haber alegrado nuestras noches con tu sabrosura y personalidad ! Fue un placer conocerte!“, escribió.

Añadió: “Y gracias por haber cantado un pedacito de mi merengue favorito, canción que me he bailado y gozado toda la vida... NUESTRA CANCIÓN ❤️“.