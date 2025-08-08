Bad Bunny, Austin Butler y Darren Aronofsky en Puerto Rico para la primera proyección de “Caught Stealing”

Benito Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, continúa expandiendo su carrera en la actuación y el cine.
El artista forma parte del elenco de la película Caught Stealing, que llegará a las salas de cine el próximo 28 de agosto.
El filme tuvo una proyección especial este jueves en Puerto Rico, donde el intérprete fue captado junto al actor Austin Butler y el director Darren Aronofsky.
¿De qué trata ”Caught Stealing"?
Hank Thompson (Austin Butler) era un fenómeno del béisbol en la preparatoria que ya no puede jugar, pero todo lo demás le va bien. Tiene una novia genial (Zoë Kravitz), atiende un bar en un antro de Nueva York y su equipo favorito está luchando por el título, aunque no sea el favorito.
Cuando su vecino punk-rock, Russ (Matt Smith), le pide que cuide a su gato por unos días, Hank se ve repentinamente atrapado en medio de una variopinta banda de amenazantes gánsteres. Todos quieren un pedazo de él; el problema es que no tiene ni idea de por qué.
Mientras Hank intenta evadir su férreo control, deberá usar todo su ingenio para sobrevivir el tiempo suficiente para descubrir...