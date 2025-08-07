Make-A-Wish y Telemundo presentan especial “Aliados de Esperanza” por sexto año consecutivo

La fundación Make-A-Wish Puerto Rico y Telemundo Puerto Rico presentarán este sábado, 9 de agosto, a las 6:00 p.m., el especial televisivo “Aliados de Esperanza”, que por sexto año consecutivo llevará a la pantalla conmovedoras historias de niñas, niños y jóvenes cuyo deseo ha sido cumplido en medio de sus luchas de salud.

El programa contará con la animación de Gil López, Alex DJ, Ivonne Orsini, Byankah Sobá y Ramón “Gatto” Gómez, además de la participación musical de Darianne González. Durante la transmisión se compartirán testimonios de familias beneficiadas por la organización, y se exhortará al público a aportar para que más menores puedan vivir experiencias transformadoras alejadas de tratamientos médicos.

PUBLICIDAD

“Para nosotros en Make-A-Wish Puerto Rico es un verdadero honor poder presentar por sexto año consecutivo junto a Telemundo este maravilloso especial que presentará algunas historias de las más de 3,000 que hemos tenido a través de estos 35 años”, expresó Luis Orlando Flores, CEO interino de la fundación.

Desde 1990, Make-A-Wish ha hecho realidad los deseos de más de 2,900 menores en Puerto Rico diagnosticados con condiciones médicas que amenazan sus vidas. La organización subraya que estas experiencias tienen un impacto emocional significativo y forman parte del proceso de sanación de cada niño.

“En Telemundo creemos en el poder transformador de un deseo, por eso apoyar a Make-A-Wish Puerto Rico es un honor”, afirmó Migdalia Figueroa, presidenta del canal.

Las personas interesadas en hacer un donativo pueden comunicarse al (787) 281-9474 o utilizar la aplicación ATH Móvil, en la sección de “Donar”, buscando el perfil /MakeAWishPuertoRico.