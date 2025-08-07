Lamentan muerte del pianista y compositor Eddie Palmieri

El pianista y compositor Eddie Palmieri falleció el miércoles a los 88 años de edad.

La cantante “La India” reaccionó a la muerte de Palmieri y lo recordó como una figura esencial de la música latina.

“Hoy se apaga una de las luminarias más grandes de nuestra música. Fue Eddie quien me abrió las puertas al mundo de la salsa y quien vio en mí lo que yo aún no sabía que podía ser. Su legado es inmenso, y su influencia en mi vida artística es eterna”, expresó la artista.

La India, cuyo nombre de pila es Lindabell Caballero Viera, inició su carrera como intérprete de freestyle y música dance, pero fue Palmieri quien la introdujo al género que definiría su trayectoria.

En 1992, bajo su dirección y producción, lanzó el álbum Llegó La India… vía Eddie Palmieri, una grabación emblemática que marcó su debut en la salsa y que hoy es considerada una joya del repertorio salsero.

Desde entonces, La India ha forjado una carrera sólida como una de las voces más destacadas del género, pero siempre ha reconocido que sus raíces en la salsa nacieron de la mano del maestro Palmieri.

“Su música seguirá sonando donde haya alegría, lucha y pasión. A su familia, a los músicos de su orquesta y a sus admiradores en todas partes del mundo, les extiendo mi más sentido pésame. Vuela alto, maestro. Gracias por tanto”, sostuvo.

“Eddie Palmieri deja un legado irrepetible, marcado por su virtuosismo, su audacia creativa y su compromiso con las raíces afrolatinas. Su partida representa una pérdida irreparable para la música del mundo”, concluyó.