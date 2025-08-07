Jossie Esteban, Ringo y La Patrulla 15 regresan con nuevo tema musical

Después de más de una década de espera, el legendario grupo merenguero Jossie Esteban, Ringo y La Patrulla 15 están de vuelta para sorprender al público con el lanzamiento de su nuevo tema titulado “Como YO”.

Este regreso marca una nueva etapa en la historia del merengue, conservando el estilo inconfundible que los consagró como íconos de la música tropical.

“Como YO” es una canción compuesta por el reconocido artista y cantautor Carlos Baute, con arreglo musical a cargo de Alberto “Ringo” Martínez, e interpretada con la voz original e inigualable de Jossie Esteban, ícono de la banda desde sus inicios.

Ritmo, sabor y energía pura se unen en esta producción, que promete conquistar nuevas generaciones y emocionar a los fans de siempre.