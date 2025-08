Tainy sorprende a fanático español que no pudo ir a concierto de Bad Bunny por cuidar a su madre

Un joven español se vio obligado a cancelar su viaje a Puerto Rico para asistir a uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny, luego de que su madre tuviera que someterse a una cirugía de emergencia.

Jesús Rivas, quien logró conseguir su taquilla en enero para viajar en agosto, explicó en un video publicado en Instagram que por razones de salud decidió quedarse en su país para cuidar a su madre.

En el video, grabado junto a ella, ambos aprovecharon para enviarle un mensaje a Bad Bunny, preguntándole si existía la posibilidad de ir a otro concierto en Puerto Rico.

Aunque el clip no llegó hasta el artista urbano, sí fue visto por el productor musical Tainy, quien rápidamente se comunicó con el joven español.

Según explicó el joven, en su mensaje, Tainy se ofreció a invitarlo a la isla junto a su madre, con todos los gastos pagos, para que ambos pudieran vivir la experiencia del concierto.

Rivas compartió un nuevo video dándole la noticia a su madre: “Te tengo un regalito para ti que es de mi parte y de parte de Puerto Rico, porque claro, no es solo mío”.

Inmediatamente la mujer comenzó a leer la carta. “Gracias a las redes sociales, cinco millones de personas han descubierto la persona que eres. Una madre que siempre pone por delante el sueño de su hijo, a su bienestar propio. Entre esas cinco millones de personas, el vídeo le ha llegado a uno de los artistas más importantes de Puerto Rico. Que no me cabe la menor duda, que tiene un corazón gigante, pues quiere hacerse cargo de todos los gastos para que podamos ir junto a Puerto Rico a ver a Bad Bunny en septiembre. Además de los miles de puertorriqueños que nos han ofrecido de manera desinteresada su casa. Quizás la vida no quería que yo cumpliese ese sueño solo y ha tenido que suceder así. Para que pudiese cumplirlo con la mujer de mi vida, que como sabes, eres tú, te quiero mucho”.

“Gracias por tanto Puerto Rico”, añadió el joven.