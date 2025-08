“Nunca he ido a la cárcel”: Frase que provocó la ruptura entre Aleska Génesis y Luca Onestini

La modelo venezolana, Aleska Génesis, reveló el domingo la verdadera razón de su ruptura con el modelo italiano, Luca Onestini.

Fue durante un en vivo en Instagram que la mujer de 33 años contó el motivo que la llevó a separarse del hombre de 32 años.

“Le dije que yo no sabía nada de él, de su pasado y que yo lo apoyé porque quise. Su respuesta fue: ‘Por lo menos yo tengo un historial limpio y nunca he ido a la cárcel’. Eso fue lo que me hizo regresarme. Una persona que públicamente te dice: ‘No me importa que hayas ido a la cárcel, te apoyo’. Y que sin cámaras te diga: ’Por lo menos yo no fui a la cárcel’. Se siente feo, se siente muy feo que la persona que tanto defendiste, que amas, que eres capaz de todo por esa persona te diga: ‘Por lo menos yo no fui a la cárcel’. Eso a mí me dolió. Esa fue la razón por la que me regresé de Italia”, afirmó Aleska.

“Yo no quería que una relación tan bonita se acabara, pero tampoco voy a permitir que ninguna persona me diga cosas para hacerme daño o darme donde más me duele y menos alguien que he defendido tanto”, añadió.

La exintegrante del reality show “La Casa de Los Famosos” (LCDLF) criticó la entrevista donde el primer finalista de la edición “All-Stars” contó detalles íntimos sobre lo sucedido en Capri (Italia).

“Yo quería ver qué decía. Cuando vi que la gran primicia era decir que estaba soltero y de paso celebrarlo como si fuese una celebración. A mí no me pareció. Desde que llegó a Miami se desconectó, ni un mensaje. Mi último mensaje fue: ‘¿A qué hora llegas?’. Nada. Luego va a Telemundo y celebra que está soltero. Me pareció nefasto que celebrara. ¿Cuál es la celebración? No entiendo la celebración. Acabamos de terminar. Eso no estuvo bien”, comentó Génesis.

Continuó: “Veo que sí desmiente lo del tema de la infidelidad, pero entonces le acepta a Carlos que tuvimos una pequeña discusión en el tren, que él se cambió, que me compró unos pasajes… O sea detalles que por qué. Son cosas muy de la relación. ¿Por qué tenía que contar esos detalles? Literal quedé toro de Pamplona, o sea ¿es en serio?”, señaló.

“Una cosa es venir a trabajar y entiendo el tema de tener que llevársela bien con la gente, otra cosa es ser un payaso de circo, las cosas como son. Y quizás ok, no lo hagas por mí porque ya terminamos, pero y, ¿los Palulu? Lupe, Paulo… Esa gente (refiriéndose a los conductores) habló atrocidades de ellos. ¿Cómo yo le voy a venir a aplaudir y a actuar de esa manera con quienes se han comportado así con mi gente? Yo no lo hago. No es ni siquiera que vino a trabajar, es la ridiculez de prestarse a ese show”.

Finalmente, destacó que Onestini usó el rompimiento para comercializarse.

“Nosotros hubiésemos podido terminar bien. Nosotros no terminamos mal. Todo lo hablamos. Más allá de hacerme ley de hielo, nosotros no estábamos mal. Pudimos haber terminado la relación bien como amigos”, sostuvo.

Luca había dicho en el programa “La mesa caliente” (Telemundo) que la ruptura se debió a que ambos se dieron cuenta de que son “muy diferentes”.