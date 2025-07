Revelan tráiler oficial de la nueva película de Avatar

Avatar: Fire and Ash.

La espera ha sido larga, pero los fanáticos del universo de Avatar pueden comenzar a contar los días. La tercera entrega de la exitosa saga dirigida por James Cameron llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025 , y promete sumergir al público aún más al profundo en el mundo de Pandora con nuevos personajes, paisajes y giros inesperados.

Luego del éxito de Avatar: The Way of Water (2022), que recaudó más de 2 mil millones de dólares a nivel mundial, Cameron sigue apostando por una narrativa ambiciosa y visualmente impresionante.

Avatar: Fire and Ash marcará un punto de inflexión en la saga, con el ingreso de nuevas tribus Na’vi y una trama que, según el director, mostrará “el lado más oscuro de Pandora”.

Una de las principales novedades será la introducción del “Pueblo de las Cenizas” (Ash People), una nueva tribu Na’vi que vive en regiones volcánicas y que no necesariamente será representada como los héroes de la historia. Este giro permitirá explorar la complejidad de las culturas de Pandora y romper con la visión del bien contra el mal.

El elenco principal regresa con Sam Worthington como Jake Sully y Zoe Saldaña como Neytiri, acompañados por Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet. También, se suman nuevos personajes que aportarán diversidad a la historia y profundizarán los conflictos tanto familiares como ecológicos y culturales.

En entrevistas recientes, Cameron aseguró que la tecnología de captura de movimiento bajo el agua, pionera en la segunda película, seguirá siendo una herramienta clave para escenas aún más impresionantes en este filme.

Con una historia más profunda y emocionante, la tercera entrega de Cameron, Fire and Ash, busca no solo romper récords en taquilla, sino también consolidarse como una gran saga para las nuevas generaciones, que se encontrarán conociendo sobre esta serie de películas que ha cautivado al público desde la salida de su primer filme en el 2009.