Alfonso Vélez quedó sorprendido cuando Bad Bunny lo presentó en el escenario

La nostalgia navideña se apoderó del Coliseo de Puerto Rico el sábado 26 de julio, durante la octava función de la residencia “No Me Quiero ir de Aquí” del artista urbano Bad Bunny, cuando el legendario compositor Alfonso Vélez, conocido como “El Fuá”, subió al escenario y cumplió uno de sus más grandes sueños: cantar junto al artista del momento.

Vélez compartió que una de sus mayores sorpresas de la experiencia fue que Benito lo presentó ante el público antes de este comenzar a cantar. “Lo que me emocionó a mí fue que Benito fue el que me presentó a mí en el show. […] Fue una cosa increíble”, expresó Vélez en entrevista con TeleOnce.

El cantautor puertorriqueño, autor de himnos navideños que han marcado generaciones, interpretó sus clásicos “El Fuá” y “El Jolgorio” en un momento cargado de emoción tanto para él como para el público, que le pidío a gritos “¡otra, otra!”.

Vélez complació al público, compuesto de unas 14,000 personas, con un fragmento de otro de sus éxitos: “¿A quién no le gusta eso?”.

Las personas presentes en el Choliseo no solo disfrutaron del momento, sino que lo celebraron como un homenaje a la cultura popular puertorriqueña. “Para mí, yo como que me emocioné porque yo noté como que en la actividad de Benito no le habían pedido a nadie ‘otra, otra’, y yo tenía otro espacio, me dieron poco tiempo, sin embargo, pues yo le canté un poquito de otra canción de ‘¿A quién no le gusta eso?’”, relató el artista sobre su decisión en entrevista con Telemundo.

A sus más de 50 años de carrera, Vélez continúa compartiendo su talento a esta nueva generación, a través de esta colaboración inesperada pero muy significativa. “Me alegra mucho eso [escuchar música navideña en julio]. Me sentí como 52 años atrás, cuando yo grabé primero ‘El Fuá’ en el 1972”, recordó con entusiasmo.

El compositor oriundo de Añasco había manifestado públicamente su deseo de compartir tarima con Benito, y fue gracias a su hija que se concretó la conexión con el equipo de Bad Bunny. “Le doy primeramente gracias a Papá Dios. Mis deseos eran compartir tarima con Benito y mi hija hizo la conexión y me escudriñó por ahí. Gracias a nuestro Padre Celestial”, expresó Vélez.

“Volvió otra vez ‘El Fuá’ y esta emoción está aquí en la sangre, en el corazón”, concluyó Vélez, quien vivió una noche que quedará grabada no solo en su memoria, sino también en la historia musical del país.

Desde el inicio de su residencia el 11 de julio, Bad Bunny ha sorprendido al público con una serie de invitados especiales que celebran su amor por las raíces boricuas. Entre ellos, figuras como Gilberto Santa Rosa, Ednita Nazario, Ricky Martin, Pedro Capó y JhayCo, así como estrellas internacionales como Kylian Mbappé y LeBron James.