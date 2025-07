¿Infidelidad? Esta sería la razón por la que Aleska y Luca habrían puesto fin a su relación

La historia de amor entre la modelo venezolana Aleska Génesis y el italiano Luca Onestini habría llegado a su fin.

Lee también: Caramelo y Manelyk confirman su noviazgo, no descartan tener hijos

PUBLICIDAD

Aunque hasta el momento Aleska ni Luca se han pronunciado oficialmente sobre su situación sentimental, los rumores de una posible ruptura amorosa no han parado de circular en redes sociales.

En el programa En Casa con Telemundo, se revelaron las supuestas razones detrás del fin de su relación.

“Ya tenemos las razones detrás de la ruptura entre Luca y Aleska y es que una fuente cercana al bambino nos confesó en exclusiva que Aleska le dijo a Luca que iba a trabajar en Capri (Italia), Aleska se fue y no invitó a Luca porque, según ella, era un asunto profesional. Pues resulta que Luca apareció en Capri de sorpresa, se encontró con Aleska y tras súplicas de Aleska de que el bambino no la acompañara al presunto evento que ella habría sido contratada él fue y comenzó a sospechar de infidelidad”, dijo el presentador Carlos Adyan

La conductora Aleyda Ortiz añadió que, según la misma fuente, “fue todo muy raro ya que no había evento en sí y la compañía que la contrató no le gustó que Luca estuviese presente. La compañía presuntamente no le pagó el pasaje de regreso a Aleska y Luca tuvo que hacerlo”.

Según la versión difundida en el show de Telemundo, la discusión entre ambos habría escalado. De regreso a Bolonia, “Luca tuvo que cambiarse de vagón ya que ella estaba tan alterada y se dijeron cosas muy fuertes”.

PUBLICIDAD

Los rumores sobre la ruptura surgieron, luego de que la venezolana hiciera varias publicaciones sus plataformas digitales.

La modelo compartió en su cuenta de Instagram una historia con el siguiente mensaje: “Gracias por la historia, ahora es tiempo de volver a mí”.

Posteriormente, publicó varias fotos en el feed junto a este escrito: “No temas entregarte… El amor no es para los perfectos, es para los valientes. El corazón que se entrega sin miedo puede romperse, sí… pero también es el único que sabe lo que es amar de verdad“.

En adición, varios usuarios compartieran capturas de pantalla de un chat de Telegram en el que presuntamente la propia Aleska confirmaba la ruptura con el italiano.

Hace un mes trascendió que Onestini le pidió que fuera su novia.

Ambos se conocieron en “La Casa de Los Famosos: All Stars”, donde eran participantes.

La mujer de 33 años también formó parte de la tercera temporada del reality show, donde la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera logró coronarse como la ganadora.