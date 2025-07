Caramelo y Manelyk confirman su noviazgo, no descartan tener hijos

Carlos Antonio “Caramelo” Cruz y Manelyk González son oficialmente novios, así los confirmaron en una reciente entrevista en Colombia.

La pareja del momento de “La Casa de los Famosos: All Stars” fue entrevistada por el programa televisivo “Buen Día Colombia” (Canal RCN), donde confesaron que tienen una relación.

“Oficialmente, somos novios y más que novios, es mi mujer. Más que un premio, me gané a mi fiera. Eso es algo que de verdad no tiene precio y ella sabe que la quiero”, dijo el dominicano.

Mientras, la mexicana aseguró que siente “plena, feliz y segura”.

“Son palabras mayores, que a lo mejor en otra época me hubieran dado miedo, pero en este momento me siento plena, me siento feliz, me siento super segura de la relación que tenemos y soy su mujer”, sostuvo entre risas.

Según contó la exAcapulco Shore, vivía con un “empoderamiento femenino” en el que sentía que los hombres “le estorbaban”, no obstante, ahora las cosas son diferentes.

“Conocí a una persona que de verdad me llena. Tengo otra parte que también es empoderamiento femenino, pero de una manera diferente", destacó.

Manelyk además detalló que continúa pensando que no se “sentiría realizada” formando una familia, sin embargo, no descarta tener hijos con el máximo ganador del reality show.

Ante ello, le preguntaron a Caramelo cuántos hijos le gustaría tener y respondió: “Los que la fábrica nos deje”.

La pareja se conoció en la quinta temporada de “La Casa de Los Famosos”, en la edición All Stars.

Los dos formarán parte de las obras de teatro “La Casa de Maripily All Star”, que se celebrarán en agosto en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce.

Se trata del nuevo proyecto en las tablas de la puertorriqueña, Maripily Rivera, quien ganó la tercera temporada del programa de telerrealidad.