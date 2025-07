Pastora Omayra Font truena contra Jacky Fontánez: “En mi casa no se habla malo”

La pastora Omayra Font, de la Iglesia Misión Cristiana Fuente de Agua Viva en Carolina, tronó contra la animadora, Jacky Fontánez, luego de que dijera que en todos los hogares de Puerto Rico “se habla malo”.

Fue durante el segmento llamado “Mi punto de vista” del programa televisivo “Hoy Día PR” (Telemundo), que Fontánez reaccionó a un video de una pareja cristiana que se viralizó, luego de decir que la “salvación de la Isla está en juego” por todos los puertorriqueños que asisten a la residencia de Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo).

Los religiosos puntualizaron que “todas las almas” de las personas que van a la serie de conciertos son “entregadas al Diablo” por medio de un “pacto satánico”.

“Yo creo en Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, yo le rezo a Dios, pero cada vez que hay cosas así que son muy grandes o que tienen demasiada atención mediática, siempre quieren buscarle algo satánico”, expresó la también locutora al inicio de la discusión, donde paralelamente participaron Carlos McConnie, Pamela Noa, Ivonne Orsini, Jasond Calderón y Grenda Rivera.

La cagüeña cuestionó si, de presentarse el vegabajeño en la iglesia donde se congrega la pareja, le cerrarían las puertas por ser “el diablo en persona”.

“Eso raya en el fanatismo. La gente se va por otros lados que no tienen nada que ver. Esas palabras soeces (que dice en sus canciones) son parte de la jerga de la cultura puertorriqueña. Hay unas que sabemos no se pueden hablar en cualquier lugar porque son en un contexto fuerte, pero señores, a mí no me vengan a decir que en su casa no se tiran dos o tres palabras así”, dijo la también modelo.

“Es la naturaleza de nosotros los boricuas”, agregó.

En respuesta a ello, la ministra le dedicó un podcast completo al panel televisivo que, según manifestó, “endiosa al Conejo Malo“.

En 30 minutos, Font depuró dos partes del contenido del segmento de televisión esclareciendo que no le llamaría “Bad Bunny” al cantante urbano porque “Conejo Malo va más acorde con él porque hace todo malo”.

De igual forma, tildó al panel de “arrogantes, carentes de inteligencia y morones”, aunque aseveró que iba a analizar el video sin insultarlos.

“Cuando tu ves ese segmento completo te das cuenta que 100 por cierto demonizan a la pareja cristiana, y 100 por ciento glorifican y endiosan al Conejo Malo, y su concierto”, sostuvo.

Adicional, estalló contra Rivera por comentar que hasta a “Jesucristo lo crucificaron después de causar tanta conmoción”.

“¿Tú sabes lo que es comparar a nuestro Jesucristo con el Conejo Malo? De verdad que es un insulto a la inteligencia y nos demuestra el caos que hay con los valores, y los vacíos que hay en sus argumentos”, afirmó Font.

Posteriormente, le dejó claro a Fontánez que “en su casa, en la casa de sus padres y en la casa de sus hijas, no se habla malo”.

“Mi familia no es la más santa y no es la excepción, mi familia es como la mayoría de las familias puertorriqueñas porque si no te has dado cuenta, Jacky, en Puerto Rico vivimos con valores, vivimos con respeto, y no, no hablamos malo en todas nuestras casas”, sentenció.

“Que algunos hayan perdido ese norte (del respeto y el buen hablar), no significa que el país entero ha renunciado y ese es el error en tu lógica”, añadió.

La líder religiosa enunció que las palabras soeces son una “vulgaridad” y el “deterioro de los valores y el respeto de una sociedad”.

“La sociedad puertorriqueña es una sociedad de dignidad, respeto, valores y honra... Jacky, tu lógica, es incorrecta”, declaró.

Acto seguido, mencionó que las letras de Benito Martínez Ocasio― nombre de pila del artista boricua― son “sexuales; cosifican a la mujer; incitan a la violencia física, sexual y psicológica; promueven el consumo de drogas; fomentan el materialismo; entre otros”.

“El elemento que a mí más me disgusta es el desprecio y esa burla que hay dentro de las canciones del Conejo Malo hacia la religión, y hacia los valores tradicionales”, expuso Font.