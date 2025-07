DC Studios revela su nuevo universo: vienen más héroes, más acción y nuevas caras

DC Studios está listo para sacudir la industria del entretenimiento. Bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, el estudio presentó esta semana su ambicioso plan de contenido para los próximos 10 años, con nuevas películas y series que prometen revivir el universo cinematográfico de los superhéroes de DC.

La estrategia arranca oficialmente este agosto con la segunda temporada de Peacemaker, la serie protagonizada por John Cena, y seguirá con una oleada de proyectos que combinan acción, drama, horror y ciencia ficción.

Uno de los títulos más esperados es “Lanterns”, centrado en los Green Lanterns John Stewart y Hal Jordan. También, se confirmó “Supergirl: Woman of Tomorrow”, una historia más cruda y espacial que marcará un contraste con Superman.

En el lado oscuro del universo, llega “Clayface”, una cinta de terror psicológico dirigida por James Watkins. Pero los clásicos no se quedan atrás: “The Batman: Part II” con Robert Pattinson ya tiene fecha para octubre de 2027.

Otros proyectos en agenda incluyen: Wonder Woman, Waller, Booster Gold, Teen Titans, Swamp Thing, Deathstroke/Bane, The Brave and the Bold y la segunda temporada de Creature Commandos. La mayoría de estos conectarán en un mismo universo, algo que DC ha intentado sin éxito en el pasado.

¿Qué cambia esta vez?

Gunn y Safran apuestan por una narrativa unificada y coherente, donde las historias de cine y televisión se crucen y se enriquezcan entre sí. Además, hay un esfuerzo claro por diversificar géneros y tonos: desde superhéroes juveniles hasta thrillers políticos, pasando por terror y ciencia ficción.