Chucho Avellanet promete nostalgia y cercanía en su nuevo espectáculo “Dispuesto a todo”

El cantante y compositor puertorriqueño, Chucho Avellanet, anunció que presentará el domingo, 17 de agosto, a las 4:00 pm, en el Moneró Café Teatro & Bar, en Bellas Artes de Caguas, la segunda función de su espectáculo “Dispuesto a todo”.

“Estoy muy orgulloso de tener esos años. Para mí no han pasado. Siempre digo que soy el que más edad tengo, pero no soy el más viejo”, bromeó Avellanet, para quien un retiro de los escenarios no es un plan.

“Nunca he pensado en el retiro, no hay por qué, porque está ahí la voz y quiero seguir. A mí me gusta lo que hago”, puntualizó el intérprete.

El concepto de night club es muy conocido por Avellanet, pues así fueron sus primeras presentaciones junto con la leyenda musical Myrta Silva (1927-1987).

Ahora retoma ese formato para presentar este nuevo show, para el que promete un viaje a la nostalgia, recorriendo los éxitos musicales que este insigne mayagüezano ha hecho suyas, desde sus tiempos en la antigua agrupación Nueva Ola hasta el presente.

“Hice parte de este show en el Tropicoro y gustó mucho y quiero repetirlo, porque me gustó mucho”, comentó el artista.

La cercanía del público en un club nocturno permite una interacción que no suele ocurrir en las grandes salas de conciertos, y eso será un atractivo adicional para este encuentro de romance, buen humor y mejor música.

La primera función será el domingo, 3 de agosto, a la misma hora y lugar. Para ambas funciones, los boletos están a la venta en Ticketera.

“Es mucho más placentero, porque tienes la gente ahí, puedes tener más interacción con el público. Hay más calor del público. En el teatro tienes a la gente muy lejos. Me gusta el night club, primero porque empecé ahí. Empecé en el Tropicoro con Myrta Silva, como eran los espectáculos en aquel momento de la Época de Oro”, recordó el artista.

“Dispuesto a todo” contará con la dirección del maestro Carlos Roig.