Presentan oficialmente el elenco de “Dancing Through the Decades: The Musical”

Este 5 de agosto a las 9:00 a.m. en el Teatro de la Escuela de Bellas Artes de Ponce, se celebrará el evento de presentación oficial de Dancing Through the Decades: The Musical, el primer musical estilo Broadway desarrollado y producido íntegramente en la ciudad señorial.

Durante esta presentación se revelará el elenco, el equipo creativo y los detalles de esta ambiciosa producción original que combina actuación, danza y música en vivo.

Dancing Through the Decades cuenta la historia de April, una joven que sueña con convertirse en estrella musical, enfrentándose a los obstáculos familiares y descubriendo valiosas lecciones al viajar por diferentes décadas del pasado.

La obra fue escrita y desarrollada por talento ponceño, incluyendo su libreto y letras musicales. Además, contará con música en vivo interpretada por estudiantes de la Escuela Libre de Música de Ponce, resaltando el talento joven de la región.

Este evento marca el inicio de una nueva etapa para las artes escénicas en el sur de Puerto Rico y representa una oportunidad única para fortalecer el turismo cultural y el orgullo artístico de Ponce.