“Es injusto”: Alejandro Gil Santiago tras ser demandado por su expareja

El comediante y animador, Alejandro Gil Santiago, reaccionó a la demanda que radicó en su contra, Juliet Castro Ramos con quien tuvo una relación de 16 años.

Fue en entrevista con la periodista Sylvia Hernández de Día a Día (Telemundo) que el animador aseguró estar tranquilo con el proceso, pero no quiso entrar en detalles debido a los trámites legales que se avecinan. Sin embargo, indicó que ha sentido molestia con los comentarios en redes sociales sobre la situación y que no ha tenido oportunidad de defenderse.

“Lo que se ha dicho sobre mí en las redes es injusto, no es nada correcto lo que se está diciendo y yo no me he podido defender, no puedo defenderme frente a las cámaras porque voy a un proceso, tengo abogados que me dicen que me defienda en el foro judicial”, comenzó diciendo.

Del mismo modo, aseguró que llegó a un acuerdo con Castro Ramos “para que ella esté bien” pero esta insistió en ir al foro judicial.

“Lo que yo leo es lo que me jode, porque uno quiere defenderse y es bien difícil no poder hablar por lo que viene, viene un proceso largo y no quiero embarrar, algo que tiene que ir a lo legal. De mi parte, no estoy tranquilo, pero sé que hemos dado y di la milla, la realidad es que estoy tranquilo con el proceso en que he estado en estos últimos meses (sic.)”, expresó Santiago quien se mostró nervioso durante la entrevista.

Confirma que tiene nuevo amor

Alejandro Gil Santiago también confirmó que ya tiene una nueva relación, con Marielisa Ferrera, hija del fenecido expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer y hermana del actual representante popular Héctor Ferrer Jr.

“Llevamos unos meses saliendo y es una persona que me hace feliz, es un badtrip que le ha tocado este tostón, pero sí es mi pareja y estoy feliz”, expresó.

Esta semana, se reveló que Santiago fue demandado por su expareja quien le exige una división de bienes justa, alegando que nunca se le pagó por su trabajo y se le dejó fuera de escrituras sobre propiedades para las cuales asegura ambos aportaron.

Según reportó Fernan Vélez en “Primero con el Nalgo” en su canal de YouTube, Castro Ramos emplazó a Santiago este mes de julio y le exige una división de bienes justa por el trabajo que realizó en conjunto con el animador durante años para diversos proyectos y negocios de este. Además, denuncia que se le dejó fuera de la residencia para la cual ambos aportaron dinero en la compraventa de la propiedad.

“La controversia principal que motiva esta acción es la negativa de Alejandro a reconocerle a Juliet la participación proporcional que le corresponde sobre ese patrimonio, a pesar de su aportación activa, sostenida y esencial en la creación el mismo”, comienza la demanda.

Del mismo modo se indica que: “Juliet colaboraba activamente en los eventos producidos por Alejandro, ocupándose de tareas, promoción y logística. Aunque no existía un pago directo por estas gestiones, su participación, respondía a la lógica de una comunidad de bienes funcional, en la que ambos compartían y recibían los frutos de su esfuerzo conjunto. Esta dinámica era consistente con expresiones que ambos utilizaban con naturalidad como “todo iba para la misma canasta” y “somos una familia”, para describir la relación humana y económica que los unía”.

