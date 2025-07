Demandan a Alejandro Gil Santiago: Expareja lo acusa de no haberle pagado por años de trabajo

El comediante Alejandro Gil Santiago fue demandado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón por Juliet Castro Ramos, quien fue su pareja por más de una década.

Según reportó Fernan Vélez en “Primero con el Nalgo” en su canal de YouTube, Castro Ramos emplazó a Santiago este mes de julio y le exige una división de bienes justa por el trabajo que realizó en conjunto con el animador durante años para diversos proyectos y negocios de este. Además, denuncia que se le dejó fuera de la residencia para la cual ambos aportaron dinero en la compraventa de la propiedad.

“La controversia principal que motiva esta acción es la negativa de Alejandro a reconocerle a Juliet la participación proporcional que le corresponde sobre ese patrimonio, a pesar de su aportación activa, sostenida y esencial en la creación el mismo”, comienza la demanda.

Del mismo modo se indica que: “Juliet colaboraba activamente en los eventos producidos por Alejandro, ocupándose de tareas, promoción y logística. Aunque no existía un pago directo por estas gestiones, su participación, respondía a la lógica de una comunidad de bienes funcional, en la que ambos compartían y recibían los frutos de su esfuerzo conjunto. Esta dinámica era consistente con expresiones que ambos utilizaban con naturalidad como “todo iba para la misma canasta” y “somos una familia”, para describir la relación humana y económica que los unía”.

Todos los detalles de la demanda en Primero con el Nalgo (Cortesía de Fernan Vélez: El Nalgorazzi en YouTube)

Como parte de estas labores, fue Castro Ramos quien consiguió las primeras ganancias de Santiago como influencer en las redes sociales.

“En abril del 2016, Juliet gestionó para Alejandro su primera colaboración paga como influencer digital, utilizando sus plataformas Snapchat e Instagram. Gracias a su experiencia en mercadeo digital, Juliet lideró todo el proceso: (i) estableció comunicación con el cliente, asignó el valor del contenido, coordinó la producción y facturó el servicio de Alejandro. Juliet no recibió remuneración directa, pues ambos operaban bajo la lógica de que “todo iba para la misma canasta” y que “somos una familia”, expresó.

Sin embargo, como en varias ocasiones en la demanda, se alega que Castro Ramos no recibía paga por su trabajo, ya que Santiago le aseguraba que “son una misma familia” y se entendía que era parte de ganancias que ambos reciben en conjunto.

“Por sus servicios como manejadora, Juliet usualmente cobra a los artistas una comisión del 20% por cada proyecto gestionado. Sin embargo, tratándose de su pareja de vida y existiendo entre ambos una comunidad de bienes, nunca cobró comisión por los servicios que prestaba a Alejandro. Juliet no recibió remuneración directa, pues ambos bajo la lógica de que “todo iba para la misma canasta” y que “somos una misma familia””, añade.

En la demanda se añade que entre los años 2016 y 2024, en su rol de manejadora de Alejandro trabajó más de 69 que se asegura “generaron cientos de miles de dólares”. En el documento se cita una entrevista realizada al comediante, donde este reconoce que su principal fuente de ingresos, sin las marcas que le pautan en sus redes sociales.

Sin embargo, se indica que su expareja no recibió paga por estos trabajos.

Por otro lado, en la demanda se indica que para el año 2016 ambos se mudaron para una residencia en Dorado, sin embargo, la propiedad fue puesta a nombre del comediante, con la promesa de que posteriormente en la escritura se colocaría el nombre de ambos.

“Al momento de otorgarse el contrato de opción de compra de la propiedad, la madre de Alejandro (corredora de bienes raíces y asesora en el proceso) les indicó que, debido al historial crediticio limitado de Juliet, lo más conveniente era que Alejandro figurara como único otorgante. También, les aseguró que, una vez completada la compraventa, podrían otorgar una escritura que reflejara la participación de ambos. Confiando en dicha representación y en la promesa expresa de Alejandro de que formalizaría su participación, Juliet accedió, sin razón alguna para dudar que su derecho sobre la propiedad sería reconocido”,

Además, en el documento se indica que para el 4 de noviembre del 2016, se otorgó la escritura de compraventa de la propiedad con Alejandro Gil Santiago como único comprador.

“Juliet aceptó dicha configuración formal confiando en el reconocimiento expreso de Alejandro que de la adquisición respondía a un proyecto de vida en común, y en las expresiones de que ambos utilizaban con naturalidad para describir su relación humana y económica: que “todo iba para la misma canasta” y que “somos una misma familia”.

Del mismo modo, se señala que Castro Ramos solicitó en múltiples ocasiones que se formalizara mediante escritura su participación en la compra de la propiedad.

“En cada una de esas ocasiones expresaba a Alejandro su frustración al sentir que trabajaba para construir y mantener un hogar que, registralmente, no figuraba a su nombre. Ante dichos señalamientos, Alejandro invariablemente respondía: “tranquila que somos una familia, estos es de los dos y estamos bien”. Inclusive, se refería a la residencia como “nuestra casa; no es solo mía”; lo que llevó a Juliet a no insistir con mayor vehemencia, confiando en la buena fe y compromiso mutuo”

Por otro lado, en el documento Castro Ramos también asegura que para el año 2017 ella fue quien le insistió a Santiago que creara un vlog semanal en YouTube, como parte de maximizar el valor del comediante en las plataformas digitales. Además, asegura que ella fue quien creó el canal de YouTube y gestionó la monetización del mismo.

“Desde su creación, el canal ha generado sobre cien mil dólares en ingresos para Alejandro. Él mismo ha reconocido públicamente la importancia de la plataforma, señalando que, además de los ingresos directos, el canal ha sido instrumental para atraer clientes a sus restaurantes y vender boletos para sus espectáculos de comedia”, lee la demanda asegurando nuevamente que Castro Ramos nunca recibió remuneración por su participación.

Igualmente, en la demanda también se habla sobre la adquisición del restaurante Casita Guavate en Cayey, del cual el comediante es copropietario. Castro Ramos, una vez más se convirtió en su mano derecha al igual que en el resto de los negocios.

“Asistió a Alejandro en consultas, toma de decisiones promoción del negocio y en la apertura y manejo de sus plataformas de redes sociales. Inclusive, lo apoyó directamente en el proceso de remodelación, pintura y decoración del local. Juliet no recibió remuneración directa por estas gestiones”, indica el documento.

Del mismo modo, en la demanda se habla sobre la creación de una línea de productos que Castro Ramos trabajó para Santiago, pero nunca recibió paga por esto.

Por otro lado, Castro Ramos señala que para el año 2022, tras la apertura de Casita Guavate en Dorado, se tuvo que encargar de varias responsabilidades del comediante en el negocio, ya que este tenía su tiempo “sumamente comprometido”. Para esto tampoco recibió remuneración directa.

Además, en la demanda se menciona la compra del 100% de las acciones de la corporación 1BME, para hacer negocios como Baker Bros, dos locales dedicados a la venta de mayorcas en San Juan.

“Aunque solo Alejandro compareció formalmente a la firma del contrato de compraventa, la decisión de adquirir el negocio fue tomada en conjunto, como parte de los proyectos económicos que ambos desarrollaban dentro de la comunidad de bienes que mantenían desde hacía una década. La compraventa fue financiada por los propios vendedores”, lee el documento.

Según la demanda, ambos acordaron que Castro Ramos sería incluida como parte de la corporación mediante un contrato que formalizaría su participación como copropietaria y administradora de la corporación. Sin embargo, se añade que “como en otras ocasiones en que adquirieron bienes o negocios durante la relación, la ausencia inicial de la firma de Juliet respondía a razones de conveniencia, urgencia o para no complicar los procesos formales, pero bajo el entendido común de que la titularidad del proyecto era compartida”.

Ante esto, la demandante asegura que para el 28 de febrero del 2023, solicitó a través de mensaje de texto a Alejandro Gil sobre la necesidad de otorgar el contrato pendiente.

“Tenemos que poner en agenda hacer mi contrato. Juliana me leyó la cartilla sobre yo no estar legalmente en el negocio, please hagamos ese acuerdo nuestro estas próximas semanas para sacarme eso de la mente y sacármela a ella de encima que me pregunta a cada rato (no lo tomes a mal, solo se preocupa por mí”. Ante esto, se indica que Alejandro Gil respondió con un mensaje de voz reconociendo el acuerdo y mostrando disposición a formalizarlo.

“Dale baby vamos a hacerlo la semana que viene cuando estemos respirando le metemos porque obviamente hoy, mañana y el otro estamos con Brahiam, ya que la semana que viene todo el mundo se vaya entonces le metemos acá (sic.)”, fue el mensaje de voz enviado por el comediante.

Según la demanda, el negocio de venta de mayorcas aumentó y alcanzó cifras anuales que sobrepasaron el millón de dólares en el 2023 y acercándose a los dos millones en el 2024. Posteriormente, en 2023, la pareja creó Baker Bros LLC, con la intención de abrir una segunda localidad en Bayamón.

“Juliet asumió todas las gestiones que ya había desempeñado en Bakers (San Juan, incluyendo la implementación de los mismos proceso operacionales previamente desarrollados y probados. Para esta fecha había duplicado sus responsabilidades sin que ello implicara un aumento en su remuneración. Aún así, no le interesaba exigir una compensación adicional, pues operaban bajo la lógica de que “todo iba para la misma canasta”, indica y añade que igualmente el negocio en Bayamón se convirtió en un negocio exitoso.

Posteriormente, la demanda detalla que fue en noviembre del 2024, cuando Castro Ramos tomó la determinación de terminar la relación sentimental con el comediante. En el documento, se acusa a Santiago de tomar una “actitud posesiva” con la residencia que ambos compartían.

“Mientras recogía sus pertenencias de la que también era su casa, donde convivió con Alejandro durante ocho años, Juliet no lograba comprender cómo él ahora pretendía excluirla por completo. Resultaba inconcebible que tras haber aportado tiempo, trabajo y sacrificio al crecimiento de un patrimonio común. Alejandro se negara a reconocer su participación en la comunidad de bienes que juntos habían forjado”, indica la demanda.

“Fue en ese momento cuando Juliet comprendió que la frase que Alejandro repitió durante años “todo iba para la misma canasta”, no era más que una expresión vacía. Una narrativa conveniente que apelaba al compromiso compartido, pero que en la práctica encubría una realidad desigual, en la que solo una reservaba os frutos del patrimonio construido entre ambos”, expresa la demanda.

Además se indica que Santiago ofreció a Castro Ramos la suma de $25 mil y el pago de renta de un año a un apartamento al que ella se mudara y la compra de muebles necesarios. “Ante la realidad de encontrarse sin acceso a los fondos que por derecho le correspondían, Juliet aceptó dicho adelanto como un pago provisional y de mera subsistencia, sin que ello constituyera una transacción total, ni implicara renuncia alguna a su derecho sobre el resto del patrimonio común”, indica el documento.

En marzo del 2025, Castro Ramos envió una carta transaccional con el propósito de lograr una distribución justa de los bienes compartidos entre ambos y evitar acudir al tribunal. Tras recibir la carta, Santiago eliminó a su expareja de asuntos relacionados a un nuevo local que le había comunicado tenía la intención de abrir en Santurce.

Luego, en mayo del 2025, Santiago envió una contraoferta transaccional que en la demanda se describe como “sumamente irrazonable” ya que proponía una cantidad de dinero “ínfima” en comparación con el valor que compone la comunidad de bienes. Además, en el documento Santiago solicitó a Castro Ramos que informara sobre la fecha de terminación de funciones de los negocios Bakers en San Juan y Bayamón.

Sin embargo, el 9 de mayo Castro Ramos rechazó la contraoferta transaccional presentada por Alejandro. Además, se incluye que en junio del 2025, Santiago no cumplió con el acuerdo de liquidación parcial tras no enviar el pago correspondiente a la renta del apartamento donde actualmente reside Juliet Castro Ramos.

“En esta ocasión, lejos de ser un descuido, constituye un acto de mala fe que evidencia su intención de ejercer presión económica sobre Juliet para forzarla a aceptar condiciones desventajosas y que reciba una cantidad menor a la que en derecho corresponde”, indica la demanda.

Del mismo modo, se indica que a finales de junio Castro Ramos envió una última carta de oferta transaccional a Santiago para alcanzar un acuerdo. Sin embargo, fue rechazada por el comediante el pasado 7 de julio.

Ante esto, Castro Ramos indica en el documento que tomó la determinación de demandar al comediante.

Igualmente, se indica que Santiago ha continuado residiendo en la propiedad que ambos adquirieron.

En la demanda, Castro Ramos solicita al tribunal que ordene la preparación de un inventario con todos los bienes que componen el patrimonio común y que se procesa con su justa división y adjudicación. Esta reclama el 50% del valor neto del patrimonio común y a ganancias generadas del patrimonio común.

A Santiago se le acusa de tomar una actitud en negativa a brindarle una cantidad justa a su expareja.

Alejandro Gil Santiago y Juliet Castro tuvieron una relación de sobre 16 años, ambos eran vistos compartiendo en los vlogs de YouTube que el también animador realiza para sus redes sociales.

Hace unas semanas, Santiago anunció el cierre de su negocio Casita Guavate en Dorado.