Hackean cuenta de Elmo en X y difunden mensajes racistas y antisemitas

La organización Sesame Workshop, creadora de Sesame Street, confirmó el lunes que la cuenta oficial de Elmo en la red social X fue hackeada durante el fin de semana y utilizada para difundir mensajes racistas, antisemitas y otras publicaciones ofensivas.

“La cuenta de Elmo en X fue comprometida por un hacker desconocido que publicó mensajes repugnantes, incluyendo publicaciones antisemitas y racistas. Estamos trabajando para recuperar el control total de la cuenta”, indicó un portavoz de Sesame Workshop en un comunicado.

PUBLICIDAD

La cuenta, que cuenta con más de 650,000 seguidores, fue blanco de una intrusión que reemplazó los habituales mensajes de aliento y conciencia emocional por amenazas antisemitas y referencias vulgares al caso de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Aunque los tuits ofensivos fueron eliminados, el perfil todavía muestra un enlace a un canal de Telegram de un usuario que se

En los últimos años, la cuenta de Elmo se había convertido en un espacio popular para el bienestar emocional, con publicaciones que promovían la empatía y la salud mental. En enero de 2024, un simple mensaje del personaje —“Elmo is just checking in! How is everybody doing?”— desató una oleada de respuestas, incluidas las del presidente Joe Biden y el rapero Chance the Rapper.

La violación de seguridad representa un revés para la organización, que ha utilizado las redes sociales como una extensión de sus mensajes educativos y de inclusión. Sesame Workshop no confirmó si tomará acciones legales o qué medidas adicionales implementará para reforzar la seguridad digital de sus personajes.