Estacionamiento, mercancía, boletos y más: Lo que aprendimos de las primeras tres funciones de Bad Bunny

Ya comenzó el evento más esperado del año, la residencia de conciertos “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny dio comienzo el pasado fin de semana y complació a la mayoría de las más de 16 mil personas que asistieron cada noche al Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Si aún tienes dudas sobre el evento y piensas asistir a alguna de las próximas 27 funciones, te aclaramos varios puntos.

¿Quedan boletos?

Las funciones de la residencia están completamente vendidas. Sin embargo, en el pasado fin de semana se abrió una venta de boletos limitados en el portal de Ticketera y en la boletería del coliseo. Sin embargo, las personas deben estar muy pendientes, ya que los boletos se van liberando al azar.

En redes sociales, muchas personas aseguraron que consiguieron boletos a solo horas del comienzo de la función.

Horario

Las puertas abren a las 6:00pm y cada función está comenzando entre 9:00pm a 9:15pm.

Activaciones

En las afueras existen varias actividades patrocinadas por diversas marcas del evento, al igual que al finalizar el concierto hay actividades de “after party” a las cuales los asistentes también pueden acudir.

¿Dónde se compra la mercancía y los tenis de Bad Bunny?

La mercancía se encuentra disponible en las secciones 109,207 y 209.

Es preferible comprar la mercancía antes del comienzo de cada función y llegar temprano, ya que hay gran demanda.

Opciones de Transporte

Uber

La aplicación habilitó un punto oficial de recogida y llegada en la Ave. Luis Muñoz Rivera, frente al restaurante Tinto y Blanco.

Los viajes sólo podrán pedirse y tomarse en este punto. No se permitirán solicitudes en el frente del Coliseo ni en otras áreas no autorizadas.

Dentro del Coliseo, habrá rotulación con código QR para que los asistentes, al salir, lo escaneen y abran automáticamente la app de Uber con el punto de pickup ya configurado.

Caminar desde el Coliseo hasta el punto de pickup toma 10 minutos, usando las rutas peatonales.

A los socios conductores, se les recomienda verificar en tiempo real la mejor ruta para llegar al frente de Tinto y Blanco por Av. Luis Muñoz Rivera.

Tren Urbano

Desde el pasado viernes, el Tren Urbano comenzó a funcionar en su totalidad, lo que brinda a los usuarios la oportunidad de utilizar este servicio y llegar hasta la estación Hato Rey, justo al lado del Coliseo de Puerto Rico.

Guaguas de la Autoridad Metropolitana de Autobuses

Las rutas T3, E10 y C35, tendrán horario extendido desde las 5:00p.m. hasta la 1:30a.m durante los fines de semana de la residencia.

¿Cuáles son los precios de los estacionamientos?

Parking AEELA I

#463 Ave. Ponce De León, esq. Betances San Juan

$1.50 Hora adicional $2.50

Parking AEELA II

509 Ave. Ponce De León, San Juan

$1.25/Hora Adicional $1.90

Parking Dulce & Coque Valet $20.00 Valet Parking

802 Ave. Ponce De León San Juan

Oat World Plaza

Edificio World Plaza #268 Ave. Muñoz Rivera, Hato Rey

$15.00 Tarifa Fija

Valet parking-San José Development II

Calle Uruguay #269, San Juan

$4.93 valet parking

Mercantil Plaza Anexo II

Ave. Ponce de León Esq. Calle Nemesio Canales,

$4.00 Tarifa de evento

Estacionamiento Anexo I

Mercantil Plaza Building Suite 1501, Ave Ponce De León

$0.85 Hora adicional $0.85

Estacionamiento Garaje 431

Avenida Ponce de León #431 $0.90 Hora adicional $0.60

Unión Plaza Garaje

Edificio Union Plaza, Avenida Ponce de León #416 $1.00/ Hora adicional $0.80

MCS Plaza

Ave. Ponce De León #255

Tarifa adicional: $1.35/ Hora adicional $0.75

Plaza 273

#273 Avenida Ponce de León

$3.00/Hora adicional $2.00

Estacionamiento Chardón 113 LOT

#113 Avenida Chardón, San Juan

$12.00 tarifa del evento

New San Juan Parking Building

Calle la Cerámica #12 Parcela 35, Hato Rey

$15 Tarifa del evento

Estacionamiento Trocadero I

Calle Arterial B, San Juan

$7.00 tarifa de evento

Estacionamiento Trocadero 2

$15.00 Tarifa de evento

Abigail-Valet parking

Avenida Ponce de León Esq. Calle México

Precio $4.93 Valet parking

City Towers y parking

Avenida Ponce de León 250

$20 Valet parking

Muñoz Rivera Garage $20.00

Popular Center Garage y Valet

$9.00 Valet Parking

Calle Popular Garage

Avenida Ponce de León #153

$2.10/Adicional $1.10

Torre Chardón

Avenida Chardón

Tarifa: $2.69

Spot parking

Calle Lateral, Coliseo José Miguel Agrelot

$30 valet parking

Este es el menú oficial para la residencia de Bad Bunny

Los asistentes a la residencia “No me quiero ir de aquí” podrán disfrutar de estaciones gastronómicas con recetas típicas reinventadas. Todos los platos han sido elaborados con productos frescos y de alta calidad, adquiridos de agricultores y empresas locales como Ganaderos Alvarado, Northwestern Selecta, Alcor Foods, Global Bakery y Cooking with My Doctor.

Entre los platos destacados están:

Hamburguesa “Jíbaro Smashed” con plátanos maduros

Carne frita con tostones

Croquetas de arroz con gandules

Tostones Residentes: de pana rellenos de pollo guisado o carne molida

Choli Fries: papas fritas con pollo o carne de res

Alcapurrias, empanadillas de pizza, bacalaítos y tostones de pana

