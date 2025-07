SANTAKARLA presenta su nuevo EP “canciones que fueron poemas.”

La artista puertorriqueña SANTAKARLA lanzó hoy, domingo, su nuevo EP titulado ‘canciones que fueron poemas.’, que nació ante la “necesidad de encontrar nuevas formas de compartir sus escritos”.

El EP, compuesto por siete canciones, es un híbrido entre poemario y experimento sonoro, que cuenta la historia de una relación entre artistas marcada por la inestabilidad y la admiración.

Según la compositora, sus letras “han vivido en blogs, libros y arte en las calles”. “Hace unos dos años comencé a escribir con la intención clara de vender letras para que otros las cantaran. Terminé con muchos poemas melódicos, pero no necesariamente eran canciones”, explicó.

Asimismo, compartió que “comenzó a ir a estudios productores y músicos en busca de dirección, y eso evolucionó a que sus textos encontraron vida en la música, mientras que encontró una libertad creativa que no conocía”.

El EP reúne siete temas creados entre Puerto Rico y México junto al productor Durán The Coach, en el que también colaboraron J.Rochet, RB Prod y Dusu. Las pistas exploran diferentes ritmos destacando el lo-fi, indie y oscuro, con influencias R&B y sonidos retro.

El EP está disponible en las plataformas Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

Conoce el tracklist del proyecto

artista

Una advertencia frustrada abre el EP canciones que fueron poemas. Con viento, batería y realidad cruda, “artista” es una conversación emocional pero fría entre un artista y su amante, que lo quiere, pero no le tiene compasión. La música está influenciada por el boom bap noventoso, el jazz y el lo-fi.

best friend

Salí con mi mejor amigo y en la mañana escribí esta canción. Yo me casaría con él, pero él no quiere eso conmigo, y “best friend” reconoce el sentimiento y hace la paz con seguir siendo su amiga. Es un R&B lento, vulnerable y un poquito sexy, que conecta con los corazones resignados a ser amigos de su crush.

la envidia hasta del cielo

“la envidia hasta del cielo” es una pintura en blanco y negro que se llena de colores a medida que el artista se ilusiona. Estaba bien enamorá y la letra describe ese sentimiento, pero la escribí como si él me lo estuviera diciendo a mí. Con lo-fi, trap melódico, pop urbano pero dulce y pinceladas de reguetón, esta es la canción feliz del proyecto.

sorry x tirarte tarde

Con un sonido vintage y melancólico, y una mezcla de lo-fi con synthpop, “sorry x tirarte tarde” marcó el camino musical del EP canciones que fueron poemas. La letra es la ansiedad de “le voy a escribir… mejor no”, “le extraño, pero que me escriba”. Es un amor moderno, que es muy similar al amor a distancia. Algunos versos simulan mensajes enviados de noche, desde la cama; otros son mensajes no enviados.

otro ex

Nunca he comido hongos, pero quería que la música y efectos de este surf rock reflejaran un poco lo que imagino que se siente un viaje psicodélico. “otro ex” se debe escuchar con gafas de sol, en un carro sin capota y el cabello volando: dejando ir, bailando un poquito. El track reconoce que la relación se acabó y estaré triste, pero la experiencia dice que no me voy a morir.

luna de cosecha

“luna de cosecha” es mi mejor escrito en el EP canciones que fueron poemas. Era septiembre, la luna de cosecha se asomó, sentí algo parecido a la felicidad y nació este poema que es un respiro; es volver a encontrarse; no ruega ni espera nada. Es un lo-fi rap / trap suave, femenino y susurrado, muy honesto; como si fuera un freestyle dicho en voz bajita.

soy Belladonna y tu Nacho

Este himno al deseo, al anhelo y al mal querer, te transporta a una catedral de pecados y luces rojas. “soy Belladonna y tu Nacho” es una confesión directa y emocional, tipo freestyle, que pone la relación en el mismo altar que a Dios porque, en esta historia, querer es devoción, el deseo es religión y el sexo entre ellos es sagrado.