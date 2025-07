Muere el actor Julian McMahon tras “una batalla privada” contra el cáncer

El actor Julian McMahon falleció a los 56 años tras “una batalla privada” contra el cáncer el pasado miércoles, 2 de julio, en Florida.

Su esposa Kelly Paniagua, a través de un comunicado publicado en el medio Deadline, confirmó el deceso del actor.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció pacíficamente esta semana tras un valiente esfuerzo por superar el cáncer”, expresó.

Asimismo, Paniagua expresó que “Julian amaba la vida, a su familia, a sus amigos, su trabajo y amaba a sus fans”.

“Pedimos apoyo durante este momento para que nuestra familia pueda llorar su pérdida en privado. Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian llevó alegría sigan encontrando alegría en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”, declaró.

Julian McMahon, nacido en Australia, es recordado en el cine por su papel como el Doctor Victor Doom en las películas Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), dirigidas por Tim Story. También actuó en filmes como Premonition, RED, Paranoia, You’re Not You, Swinging Safari y, más recientemente, en The Surfer and The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat (2024).