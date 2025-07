FOTO: Emotivo recuerdo de Pamela Noa junto a su padre

La animadora y locutora Pamela Noa publicó una fotografía muy especial en las redes sociales donde recuerda a su padre, quien falleció hace varios años.

A través de la plataforma Instagram, Noa subió una imagen donde se la ve junto con su padre y otra en la que, en el día de hoy, repite el mismo vestido que utilizó en esa ocasión especial, cuando cumplió 15 años.

“Puedo recrear la foto y el outfit, pero el tiempo contigo no tengo manera de hacerlo. Eso me queda: recordarlo con la sonrisa más grande en la cara y con la esperanza de que estés viendo todo lo que está pasando de este lado y te sientas bien orgulloso de mí, pa. Ese día era mi cumple #15, por eso mi papá me regaló flores", lee la publicación.

Noa, quien también es la encargada de cuidar a su madre, ha realizado varias publicaciones en los años pasados recordando a su querido padre, quien falleció de cáncer.

En el Día de los Padres de 2024, la animadora publicó un emotivo escrito recordando a su padre:

“Diache, pa, si vieras todo lo que está pasando, cómo es mi vida ahora, cómo me ha ayudado todo lo que me enseñaste, cómo este carácter que nunca trataste de minimizar y toda la personalidad que siempre enalteciste en vez de tratar de cambiarla, son la clave de todo. Hay cosas que te vacilarían, otras no las entenderías, pero sin duda alguna tu apoyo sería incondicional y tu orgullo incalculable. Feliz Día de los Padres”, lee la publicación.

Del mismo modo, en 2020 Noa compartió una fotografía de su padre que apareció en un periódico tras vencer el cáncer en 2006:

“Hoy el #tbt es pa’ mi viejo. Les cuento... Eso fue en 2006, cuando le ganó la batalla por un rato al cáncer y salió como imagen del Centro del Auxilio Mutuo. Estaba biennnn lució cuando lo escogieron para la campaña promocional: salió en el periódico, los ascensores del hospi estaban wrapeados con su cara. Olvídate, el real artista, y cada vez que entrábamos por ese lobby se nos inflaba el pecho a todos, incluyéndolo a él”, escribió Noa en ese momento.

Pamela Noa, quien por años se ha destacado en la radio, lleva varios años laborando en el programa Hoy Día Puerto Rico y se ha convertido en uno de los referentes principales en los análisis de La Casa de los Famosos de Telemundo.

Igualmente, se destaca en varios proyectos, como El Refugio de Molusco TV, la tendencia de KQ 105, entre otros.

Para conocer su historia, te invitamos a ver la entrevista “Entre Nos” que realizó con Metro Puerto Rico.