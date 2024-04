Pamela Noa: LCDLF 4, salida de la radio, controversia con Burbu y el desplante de Karol G

La presentadora de televisión y locutora, Pamela Noa, reveló en el más reciente episodio del podcast “Entre Nos” de Metro Puerto Rico que, a dos meses de su salida de la radio, se siente feliz y no extraña trabajar en la empresa en la que laboró por los pasados 20 años, Spanish Broadcasting System (SBS, por sus siglas en inglés).

El pasado mes de febrero, la también productora renunció al conglomerado de emisoras de radio, ya que no logró un acuerdo contractual con la gerencia.

“Yo no sé como va a sonar esto, pero yo me siento bien feliz. Me siento bien contenta. Contenta por varias razones. Contenta de haber podido tomar esa decisión porque, bueno, en otro momento de mi vida no hubiese podido hacerlo. Y me siento bien agradecida por eso, por poder estar bien al tomar esa decisión (de renunciar). Estoy bien contenta por todos los proyectos que están pasando, por todas las súper oportunidades. Estoy bien feliz con mi canal de YouTube porque le estoy metiendo niveles”, expresó Pamela, quien comenzó a laborar en SBS como recepcionista, luego de acudir a una agencia de empleos tras renunciar a su trabajo en una tienda de almacén.

Recomendados

La mujer de 42 años, que confesó que su transición de la radio a la televisión fue una amena, detalló que no extraña la empresa y comparó la despedida del programa radial “Molusco y Los Reyes de La Punta” con el momento cuando los niños y adolescente cambian de escuela o se gradúan.

“No (no extraño trabajar en SBS)”, dijo entre risas. “Obviamente hay muchas personas que se confundieron porque el día del último programa fue bien emotivo. O sea, ese 14 de febrero fue bien emotivo, pero fue bien emotivo porque nosotros prácticamente crecimos juntos en ese lugar. Y entonces, es tal vez por todas las memorias, por todas las personas que se quedaron. Yo creo que la mejor forma de verlo es como cuando tú te cambias de escuela. Tú te cambias de escuela y hay unos compañeros tuyos de clase, que tú los querías un montón y bueno, los vas a súper extrañar y todo, pero no significa que quiero volver a esa escuela”, añadió.

Precisamente, cuando pasó a formar parte de “Molusco y Los Reyes de La Punta”, en 2017, fue por la salida de Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”. Desde entonces, no han mantenido una buena relación, desatándose recientemente una controversia entre ambas en redes sociales.

En una reciente entrevista con Molusco TV, Burbu expuso que en algún momento podría “pasar la página” sobre sus diferencias con Pamela, pero que por ahora necesitaba vivir “un proceso”. Sin embargo, precisó que si la animadora se acercaba a su persona, estaría dispuesta a dialogar y, tal vez, dejar todo “en paz”.

Al preguntarle a Noa si ha contemplado esta opción respondió: “Ya yo pasé la página cuando pasó todo el incidente, en el sentido de que ya yo súper prometí que no iba a hablar más de ese tema, de esa persona, ni nada, y hago cumplir mis promesas”.

La Casa de Los Famosos 4: “Yo me desconozco. Yo no sé quién soy”

La animadora del programa televisivo “Hoy Día Puerto Rico” (Telemundo) está contagiada con la fiebre de La Casa de Los Famosos 4 (LCDLF). Admitió que se “desconoce” porque nunca ha estado interesada en los reality shows, no obstante, considera que las “injusticias” hacia la modelo y empersaria puertorriqueña, Maripily Rivera, han hecho que tanto ella como otros boricuas se hayan “enganchado” al ´show´ con el fin de defender “la bandera”.

“Yo me desconozco. Yo no sé quién soy. Yo no soy de reality porque es la verdad, nunca he sido una persona de reality. Me lo vivo y me lo vivo bien, pero es la verdad que no soy una persona de reality. Yo no lo estaba viendo al principio y, de repente, empecé a verlo. Y entonces yo veo a Maripily, veo las injusticias, veo la cosa y no, no, yo tengo que hablar de esto. Yo tengo que hacer un análisis (para las plataformas digitales). Y tengo que viborear al respecto con mi corillo [...] Sé que hay un montón de gente que les pasó lo mismo”, dijo mientras soltaba un carcajada.

Al cuestionarle por qué considera que muchos puertorriqueños están en su misma posición puntualizó que “es la bandera. La bandera, full. Los puertorriqueños somos bien pasionales y cuando hay un boricua envuelto, te caiga mal o bien, no pasa nada, es boricua y vamos con todo por ese boricua”.

En un video que realizó para su canal de YouTube, Noa contó que María del Pilar Rivera Borrero— nombre de pila de Maripily— la tenía bloqueada en la red social Instagram. Ahora, dio a conocer que la exintegrante de “No te duermas” la desbloqueó.

“Ya me desbloquearon. Honestamente, no sé porque fue, pero ella tampoco sabe. Esto data cuando yo trabajaba en ´El Circo´ (programa radial de SBS). Esto fue hace un montón de años y yo recuerdo que, incluso es la única vez que yo he conocido a Maripily en persona, y fue un día que ella fue al estudio de ´El Circo´ y yo recuerdo que (Antonio Sánchez) ´El Gángster´ le preguntó: ´Mira, porque tú tienes bloqueada Pamela?´ Y ella miró como extrañada, como que ´yo no sé por qué´, pero me dejó bloquea”, manifestó Pamela, quien comentó que se emocionó cuando se percató que ya no estaba bloqueada en la plataforma digital.

La locutora también habló sobre la entrada de otra comunicadora puertorriqueña a la competencia, Patricia Corcino. Aseveró que no tiene nada en su contra, pero en el momento en que ambas estén nominadas para abandonar la casa-estudio ubicada en la Ciudad de México— como está sucediendo actualmente— su apoyo será hacia Maripily. Para Noa, María del Pilar es una jugadora más fuerte y es una líder.

“Patricia es una muchacha súper cool. Yo pienso que ahora se está dejando sentir un poquito más en la Casa, pero como he dicho desde un principio, y esto es absolutamente nada personal en contra de Patricia ni nada, pero es una realidad que, por el momento, por lo que conocemos, Maripily es una jugadora más fuerte. Las amamos a ambas porque son boricuas, pero en el caso de que nominen a Patricia y Maripily no esté ni por los centros (espiritistas), votamos por Patricia, pero con el corazón en el dedo con el que estamos votando. Pero si está Maripily en la ecuación, es team Maripily”, sostuvo.

Finalmente, aseveró que la empresaria boricua llegará la final con el cantante mexicano, Lupillo Rivera, aunque reconoció que no logrará un “back to back” para la Isla. En la pasada temporada de LCDLF, la estadounidense de ascendencia puertorriqueña y Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, fue la ganadora del premio de $200 mil dólares.

“Yo quisiera decirte que sí, pero mi pensar es que no. Yo pienso que no me. Ojalá y esté súper equivocada y ojalá ustedes pueden puedan coger este cantito de video y decir ´esa payasada, estás al garete´, pero pienso que no”, declaró.

Desplante de Karol G: “Me preparé para la entrevista, cosa que casi nunca hago”

A inicios de marzo de 2023, la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro— conocida artísticamente como Karol G— se presentó en la Isla en el Estadio Hiram Bithorn, dando así inicio al tour de su cuarto álbum de estudio, “Mañana será bonito”.

Como parte de la promoción de la serie de tres conciertos en el recinto deportivo, se disponía a realizar una entrevista con Metro Puerto Rico, por lo que este medio escogió a Pamela Noa como “editora invitada” para que realizara la misma.

Por esa razón, la animadora rompió el silencio en el reciente podcast de “Entre Nos” y narró los pormenores del día que su artista favorita la dejó plantada.

“En esta misma alfombra. Un poquito más para allá. Yo llegué y entonces al principio, yo no voy a estar aquí de clarividente a decir ´yo lo sabía, no´, pero al principio yo estaba bien nerviosa. Yo decía ´diantre (qué nervios)´, y yo me preparé para la entrevista, cosa que casi nunca hago, dejo que las cosas fluyan bastante orgánicas. Pero esta entrevista no era una entrevista regular, era un ´takecover´ del periódico completo y la entrevista era parte bien importante, y básicamente esa entrevista se iba a estar llevando a otros sitios (países), no era como que solamente de Puerto Rico”, comenzó contando la pisciana.

Acto seguido, precisó que habló con el elenco del programa radial, que aún estaba al aire, sobre que iba a llegar tarde.

“Normalmente, los artistas siempre llegan tarde y los primeros 20 minutos, media hora (pensé) ´esto es normal´. Cuando tocamos la media hora yo hice ´umm´. ¿Qué pasa? Yo había visto sus redes desde el día antes. Cuando terminó la serie de conciertos, yo recuerdo que ella se fue a vacilar para playa, y esto y lo otro, y todo bien. Entonces, yo dije ´bueno, debe estar maltratada de ayer, a lo mejor, por eso va a llegar tarde´, pero cuando siguió pasando el tiempo dije ´esto no va a pasar´. Y vino la jefa de Metro, la bichota de Metro (Aiola Virella, editora en jefe del periódico) y me iba dando ´updates´, y yo la miré a los ojos y le dije ´mano, yo no quiero ser negativa porque no estoy aquí para tirar la mala, al revés, estamos pa´ la buena al 100%, pero yo pienso que esto no va a pasar”, continuó narrando.

Concluyó diciendo que le dio lástima de las personas que prepararon un bizcocho inspirado en la temática del disco, el caricaturista que había creado dibujos satíricos de Karol y todas las demás personas involucradas en el proyecto.

“Yo dije, diantre, mano, esta gente invirtió todo el tiempo del mundo, materiales en general, en cuanto a toda la comida que había ahí en los bizcochos, horas y tiempo, dinero, todo lo que se invirtió para que no pasara. A mí eso fue lo que realmente me dio súper pena”, declaró Pamela Noa.

Mira la entrevista completa con Pamela Noa en “Entre Nos” aquí: