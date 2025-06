Ex de Félix Verdejo no borrará controversial video y pide a sus críticos que “pasen la página”

Luego de recibir críticas por un video publicado en la red social TikTok, Eliz Marie Santiago Sierra, expareja del boxeador Félix Verdejo se defendió y señaló a las personas que la atacaron de estar pendientes a la vida de los demás.

Lee también: Video publicado por expareja de Félix Verdejo causa indignación

PUBLICIDAD

En otro video publicado en la misma red social, Santiago Sierra, se defiende de quienes la acusan de haber sido parte del asesinato de la joven Keishla Rodríguez en el año 2021, caso por el cual Verdejo cumple prisión a nivel federal.

“Yo pensé que después de cuatro años ustedes habían superado esos temas, ustedes que no tienen nada que ver. ¿Quiénes son ustedes para opinar o decir que X o Y persona sí o X o Y persona no? Ustedes están diciendo que el Departamento de Justicia Federal que investiga un caso por años, que llevó a no sé cuántos especialistas, ustedes están queriendo decir que los dos meses que hubo de juicio fueron en vano porque a ellos les faltó investigar más. Ustedes están diciendo que yo soy una genio y que me las inventé para ser parte de eso, pero soy una fantasma en toda la evidencia. ¿Eso es lo que están diciendo? Porque de verdad que hay temas que digo…Dios mío hasta cuándo, hasta cuándo van a seguir con lo mismo. Ustedes tienen que pasar la página”, expresó.

Del mismo modo, pide a las personas que pasen la página sobre el caso y aclara que desde hace cuatro años ya no comparte con el boxeador quien se encuentra cumpliendo sentencia de cadena perpetua por los hechos.

“Primero que nada, yo me dejé de él (Félix Verdejo)…¿Hace cuántos años? Cuatro años. ¿Qué saben ustedes cuántos novios he tenido yo después de él? Y ustedes siguen con el pai de la…ya…¿Van a seguir? Ya está bueno”, indicó.

Santiago Sierra también señaló que no borrará el video que publicó en TikTok por el cual la catalogaron de “insensible” y que continuará realizando los llamados “trends” sin importar las críticas que reciba.

PUBLICIDAD

“Todos los trends que vengan que tengan que ver con x o y cosa, yo no voy a dejar de hacerlos porque a ustedes les afecte. ¿Saben por qué? Porque ustedes no me dan nada. ¿Quiénes son ustedes para que yo me deje llevar por su opinión? Ustedes no son nadie en mi vida. Las redes sociales son eso, para entretener y divertirse, para las cosas serias ya tenemos la vida real. Así que enfóquese en su vida, enfóquese en la vida real y dejen de estar llevándole la vida a los demás y no lo voy a borrar, no lo voy a borrar para que tengan una idea”, expresó.

¿Qué fue lo que publicó?

Santiago Sierra realizó un “voiceover” de un video en el cual una persona asegura que jamás permitiría que otra mujer se relacione con su pareja.

La voz en el video en TikTok, utilizado por Santiago Sierra dice: “En otra vida, dejo que la moza de mi marido se quede con él, pero en esta no, prostituta”.

Rápidamente los seguidores de la joven en TikTok, relacionaron la situación con la muerte de Keishla Rodríguez en el año 2021. Caso por el cual Verdejo se encuentra cumpliendo cárcel a nivel federal.

Comentarios:

“Audio que en tu situación jamás usaría…OMG”

El “chiste” está bien fuera de lugar. Lo más sabio sería bajar el video.

¿Esto es una confesión? ¿Una declaración oficial?

Lo veo y no lo creo. ¿Cómo se atrevió a usar este audio?

Eliz Marie Santiago Sierra Comentarios en contra del video publicado en sus redes sociales.

Ley Keishla fue aprobada en el Senado esta semana

La situación ocurre en la misma semana que el Senado de Puerto Rico aprobó una medida que busca crear la “Ley Keishla Madlane” para tipificar como asesinato en primer grado todo acto violento que cause la muerte de una mujer embarazada y del concebido en cualquier etapa de gestación.

Condena de Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez y su hijo por nacer

En noviembre del 2023, Félix Verdejo fue sentenciado por el Tribunal Federal a pasar el resto de su vida en prisión. El juez federal Pedro Delgado Hernández, al seguir los estatutos federales, impuso dos cadenas perpetuas a Verdejo, quien resultó convicto de dos de los cuatro cargos que enfrentaba: secuestro resultando en la muerte de una persona y muerte de una criatura no nacida.