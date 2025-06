Fausto Mata sobre supuesto video orinando en la calle: “Eso es mentira”

El comediante dominicano Fausto Mata reaccionó a la información difundida en medios digitales de la República Dominicana donde se aseguraba que estaba orinando en la calle, frente a un vehículo.

El video fue publicado en las redes sociales, en el mismo se ve a un hombre de espaldas, que comienza a hacer sus necesidades públicamente. Sin embargo, el comediante negó que se trate de él y aseguró que se encontraba cumpliendo compromisos en la ciudad de Tampa en Florida cuando el video se fue viral en la República Dominicana.

Matta reaccionó con humor a los hechos y negó que se trate de él, en una entrevista que le realizó Fernan Vélez “Nalgorazzi” para el programa Lo Sé Todo de Wapa TV.

“Ese video es alguien que se parece a mí, no soy yo…Entonces yo digo: wow cómo se sentirá ese señor porque hay gente que puede tener incontinencia, diabetes…ese señor lo hizo en la puerta del carro. Ni soy yo, ni el carro es mío, yo estoy aquí y me estoy viendo que estoy haciendo pipí en un carro. Yo estaba en Tampa en ese momento, mira en Tampa, oye pues que largo está la cosa, cruzó el Canal de La Mona y el Océano Atlántico y llegué allá. Eso es mentira, no soy yo, pero nada voy intentar hacerlo para que lo graben de verdad”, expresó Mata en la entrevista con Fernan Vélez.

Del mismo modo, este indicó que su hermano salió en su defensa, en medios de la isla hermana, asegurando que se trababa de una noticia falsa.

Video que fue difundido en medios de República Dominicana

Actualmente, el comediante dominicano se encuentra en Puerto Rico para la presentación de la cuarta película de la saga Sanky Panky, que en esta ocasión presentan un viaje a África.

La película estrenó el pasado mes de marzo en la República Dominicana.