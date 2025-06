Valerie Klepadlo se destaca en la preliminar de Miss Supranational 2025

Las 66 candidatas de la edición número 16 del certamen Miss Supranational 2025 se midieron este martes, 24 de junio de 2025, en la competencia preliminar, entre ellas la puertorriqueña Valerie Klepadlo Ramírez, de 22 años y oriunda del pueblo de Dorado.

Estas mostraron sus pasarelas y figuras en los desfiles de traje de baño y vestidos de gala ante el panel de jueces, donde se encontraban los actuales Miss y Mister Supranational y la boricua Valeria Vázquez Latorre, quien fue Miss Supranational en el 2018.

La candidata de Puerto Rico lució un hermoso traje color rojo con tirantes sobre los hombros, confeccionado por el diseñador local José Karlo.

Kledpadlo, Miss Supranational Puerto Rico 2025, cursa actualmente un bachillerato en Moda y Mercadeo.

“Una de mis pasiones más grandes son la moda y el mercadeo, porque no solo me permiten expresarme, sino también contar historias. Definitivamente, ambas disciplinas me han convertido en la mujer segura de sí misma que soy hoy día”, dijo la joven en declaraciones escritas antes de partir al certamen internacional.

La final del concurso se celebrará este viernes, 27 de junio de 2025, en la ciudad de Nowy Sącz, Polonia.

Durante las pasados dos ediciones de Miss Supranational, las delegadas boricuas se posicionaron en el Top 12: Camille Fabery (2023) y Fiorella Medina (2024).

Nicole Airem: Presentan a la nueva Miss Charm Puerto Rico 2025

El pasado 9 de junio, la organización del certamen Nuestra Belleza Puerto Rico confirmó la designación de una de las finalistas del concurso 2025 como Miss Charm Puerto Rico 2025.

¿Quién es la nueva Miss Charm Puerto Rico 2025?

Se trata de la joven Nicole Airem Hernández Ferreira, quien cursa el primer año de medicina naturopática y tiene 23 años. Esta fue Miss Toa Baja en la mencionada competencia.

“Actualmente, es presidenta de la clase y representante estudiantil en el Consejo Estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Medicina Naturopática (NMSDA).

En 2017, fundó la Fundación ISDA, una organización sin fines de lucro dedicada a la concientización sobre la salud mental, el servicio comunitario y la educación. A través de ISDA, Nicole ha organizado visitas a hospitales para brindar esperanza a niños y sus familias, ha coordinado campañas de donación de alimentos y ropa, y ha participado activamente en campañas de prevención del suicidio. Estos esfuerzos reflejan su compromiso de toda la vida con el servicio a la comunidad con compasión, amor e integridad", lee la descripción de la nueva beldad boricua en las redes sociales del concurso internacional.

Nicole es la primera candidata latina confirmada para Miss Charm 2025.

La tercera edición de Miss Charm se celebrará en Vietnam en una fecha por confirmar. La actual Miss Charm 2024 es Rashmita Nalini Rasindran, de Malasia.

Las representantes boricuas de las primeras dos ediciones de Miss Charm fueron: Alejandra Pagán (Top 10 en el 2023) y Carolina Mía Gómez Cumba (Top 20 en el 2024).

