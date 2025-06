Defensa de Sean “Diddy” Combs concluye su caso; juicio entra en etapa final

La defensa del productor musical Sean “Diddy” Combs concluyó este martes la presentación de su caso en el juicio federal que enfrenta por cargos de crimen organizado y tráfico sexual. Tras seis semanas de testimonio y 34 testigos convocados por la fiscalía, el proceso entra ahora en su fase final, con los argumentos de cierre programados para este jueves.

Antes del receso del mediodía, la fiscalía anunció que daba por terminado su caso. En ausencia del jurado, la defensa presentó una moción bajo la Regla 29 del procedimiento penal federal, solicitando una absolución inmediata bajo el argumento de que la fiscalía no logró probar su caso más allá de toda duda razonable.

La abogada Alexandra Shapiro, parte del equipo defensor, sostuvo que los fiscales no demostraron la existencia de una conspiración entre Combs y terceros —necesaria para sustentar el cargo de crimen organizado— y que, por el contrario, Combs tomó medidas para ocultar la naturaleza de sus actos sexuales, incluso ante su entonces jefa de gabinete, Kristina Khorram. También argumentó que los cargos de tráfico sexual vinculados a las denunciantes identificadas como “Jane” y Cassie Ventura no fueron debidamente fundamentados.

La fiscal Christy Slavik respondió que la evidencia presentada es suficiente para que el caso sea sometido a la deliberación del jurado. El juez Arun Subramanian indicó que se reservará su decisión sobre la moción.

Durante una intervención sin el jurado presente, el juez se dirigió directamente a Combs para confirmar que entendía su derecho a declarar o no en su propia defensa. El acusado confirmó que no testificaría. “Estoy muy bien, su señoría. He querido decirle gracias. Está haciendo un excelente trabajo”, dijo Combs. El juez respondió con una breve sonrisa: “Gracias, lo aprecio”.

La presentación de la defensa se centró en mensajes de texto entre Combs y Ventura, leídos en voz alta por la abogada Anna Estevao, en los que ambos hablaban de encuentros sexuales consensuales y consumo de drogas. En un intercambio de 2017, Combs preguntó: “¿Tú crees que puedes hacer un ‘Freak Off’ sin drogarte? Jajaja”. Ventura respondió: “Solo tengo que estar en mi nivel, en lo que es bueno para mí”.

Otra abogada defensora, Teny Geragos, leyó estipulaciones relacionadas con las declaraciones ofrecidas por testigos antes del juicio. Según la defensa, algunas denunciantes omitieron inicialmente detalles que luego afirmaron en sus testimonios. Por ejemplo, Dawn Richard, exintegrante de Danity Kane, no mencionó en varias reuniones con el gobierno que Combs la hubiera amenazado. Asimismo, “Mia” no reportó en sus primeras entrevistas que Combs iniciara contacto sexual, y Bryana Bongolan no dijo a los fiscales que Combs la amenazó de muerte durante una sesión de fotos, según consta en las estipulaciones.

La fiscal Maurene Comey confirmó que el gobierno no presentará testigos de refutación. El juez Subramanian convocó a las partes a una audiencia técnica este miércoles al mediodía, donde se definirán las instrucciones que se darán al jurado.

El jurado volverá el jueves para escuchar los alegatos finales de ambas partes. De acuerdo con la fiscalía, es poco probable que las deliberaciones comiencen antes del lunes.