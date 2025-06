Raúl De Molina reaparece y cuenta que sufrió una complicación resultado de una reciente operación

La pasada semana, Lili Estefan compartió con la audiencia de “El Gordo y la Flaca” el porqué de la ausencia de Raúl De Molina en los últimos días, revelando que se trataba de un tema de salud bastante serio del que prefirió que fuera él quien lo hablara.

hoy, sábado, el comunicador le brindó un adelanto a sus seguidores de lo que le pasó y la razón por la que tuvo que pasar por un quirófano para ser intervenido.

“Señores, las razones por las que no me han visto en El gordo y la flaca es porque estoy en mi casa recuperándome de una cirugía que tuve en la barriga", comenzó su mensaje, asegurando que todo se podrá ver con detalle este lunes en el programa de Univision. “Tuve una pequeña complicación después... Han sido días difíciles de recuperación y los que me faltan”.

En las imágenes, el presentador mostró que ya está más recuperado acompañado de su esposa Mily, a quien agradeció sus maravillosos cuidados estos días y felicitó por su 65 cumpleaños.

“La quiero y la amo, se ha portado de maravilla conmigo, ha sido la mejor enfermera del mundo. He tenido que ir varias veces al hospital, me están cuidando la herida. Estoy en la casa recuperándome y también es el cumpleaños de mi querida esposa”, dijo mientras la abrazaba y daba un besito.