¿Por qué Raúl De Molina no está en ‘El Gordo y la Flaca’?

La prolongada ausencia del presentador de televisión, Raúl de Molina, ha causado preocupación entre el público que sigue el show ‘El gordo y la flaca’ de la cadena Univision.

Raúl de Molina lleva ausente de ‘El gordo y la flaca’ casi tres semanas.

El conductor —que es muy activo en redes sociales— tampoco ha compartido contenido desde el 19 de mayo, lo que ha generado aún mayor inquietud entre sus seguidores.

La productora del programa, Mariela Cardona, indicó a People en Español que su ausencia se debe a un procedimiento quirúrgico. Sin embargo, no se han brindado mayores detalles sobre la razón por la cual el presentador no está participando del programa.

“Lo único que te puedo decir es que no está de vacaciones, fue una cirugía”, expresó.

Añadió: “Raúl tiene un problema fuerte. El lunes tendremos toda la información”.

Raúl de Molina denuncia que le negaron una cirugía

Desde hace algunos años, el presentador ha estado en el proceso de perder peso. A raíz de esto, confesó que necesita una cirugía, pero que su seguro médico se la negó.

Fue durante la emisión del programa, que Raúl habló de su mala experiencia con las compañías de seguros médicos: “A mí me habían aprobado una cirugía. Cuando yo me iba a quitar esto porque, las barrigas, después de perder peso, me cuelga mucho la piel (...) Me iban a operar, me la habían aprobado, después no me la pudieron hacer porque estaba trabajando y esto y lo otro”.

Sin embargo, le negaron la cirugía ya que presuntamente se trata de un procedimiento cosmético.

“No es una cirugía cosmética”, comentó, “el mismo doctor me lo mandó a hacer porque ya perdí tanto peso que me molesta y me hace daño”.