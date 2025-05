Arrestan a “Carlitos el productor” de “El Gordo y La Flaca”

Juan Espinosa, conocido como “Carlitos el productor” y quien trabaja en el programa “El Gordo y la Flaca”, fue arrestado en Miami.

El actor y comediante fue arrestado por supuestamente manejar bajo los efectos del alcohol con su esposa e hijos. Los hijos de Juan Espinosa tienen 1 año y 8 años.

Según documentos, el actor fue arrestado el domingo, 18 de mayo, a las 2:32 a.m. y se le impuso una fianza de $6,500. Asimismo se reportó que el comediante se negó a realizarse pruebas de alcohol.

Juan Espinosa enfrenta cargos por manejar bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI) y negligencia infantil.

Al momento de esta redacción, “Carlitos el productor” no ha reaccionado a esta noticia.

¿Quién es “Carlitos el productor”?

Juan Espinosa es un actor y comediante que forma parte del programa “El Gordo y La Flaca” de Univisión, medio al que pertenece desde hace más de una década.

Durante una entrevista con la periodista Tanya Charry, dijo que su llegada a la televisión le “salvó la vida”.

“La televisión me ayudó a poder expresarme y ser aceptado porque mi cosa siempre ha sido que me acepten. No que la gente se ría de mí, sino que se rían conmigo”, afirmó.

Según Univisión, “Carlitos el productor” vive con acromioplastia, condición que no le permitió crecer después de los 10 años.