Zuleyka Rivera protagoniza fuerte encontronazo con David Salomón en “Miss Universe Latina: El Reality”

La Miss Universo 2006, Zuleyka Rivera, protagonizó un fuerte encontronazo con David Salomón en “Miss Universe Latina: El Reality” (MULER) (Telemundo).

El tenso momento ocurrió durante la gala de inmunidad, mientras las integrantes de los equipos Rubí y Esmeralda intentaban asegurar su permanencia.

“Las reglas ya se las saben. Ojo con los consejos que siguen. Si ya tienen las instrucciones, cuidado con lo que escuchan, así se los digan sus capitanas, Zuleyka Rivera o Alicia Machado, porque eso puede costarles una descalificación por no seguir instrucciones”, dijo Salomón

Inmediatamente Rivera respondió: “¿A qué te refieres? Dímelo de frente. ¿Tú has estado alguna vez en una competencia de Miss Universo? No, ¿verdad? Nunca lo has estado. Dilo con nombre y apellido. Si vas a decir algo, dilo de frente. Eso es todo”.

“Yo no tengo trabajo aquí. Buenas noches, muchas gracias”, añadió la boricua.

Rivera abandonó el escenario y no regresó al programa.

Eliminan a la primera candidata del equipo de Zuleyka Rivera

Una de las integrantes del equipo Rubí, liderado por la boricua, fue eliminada la noche del domingo, 15 de junio de 2025, del reality show.

Se trata de la mexicana Lidia Venegas, quien es la primera candidata del mencionado equipo que es eliminada de la competencia.

Lidia Venegas es la segunda eliminada de MULER.

Por su parte, la colombiana Nathalia Tasama y la argentina Nathali Rodríguez fueron salvadas por el jurado.

La dominicana Erelly Martínez fue salvada por los votos de sus seguidores y televidentes.

Con esta eliminación, en la competencia camino a Miss Universo 2025, en noviembre de 2025 en Tailandia, quedan 22 candidatas en MULER; 11 del equipo Rubí de Zuleyka Rivera y 11 del equipo Esmeralda de Alicia Machado.

La ganadora del programa será la primera Miss USA Latina en el certamen de Miss Universo.

¿Quiénes son las participantes boricuas en “Miss Universe Latina: El Reality”?

La primera boricua en presentarse en el programa fue Génesis Dávila Pérez.

Dávila Pérez, conocida por competir en dos. veces en Miss Universe Puerto Rico (2013 y 2024) y en Miss USA 2018, realizó un baile que impresionó a los jueces, quienes halagaron a la beldad.

La segunda puertorriqueña en MULER es Ediris Joan Rivera Berríos, residente del estado de Iowa, segunda finalista de Miss Global 2025 y segunda finalista de Reina Hispanoamericana 2022.

Ediris es modelo y compitió en el certamen de 2021 de Miss Universe Puerto Rico, donde representó al pueblo de Carolina.