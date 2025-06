Daddy Yankee vs. Raphy Pina: Juez determina que el productor no podrá intervenir en demanda contra Mireddys González

El juez superior del Tribunal de Carolina, Ismael Álvarez Burgos, denegó una moción de intervención presentada por el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves como parte de la demanda que presentó Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee contra su exesposa Mireddys González.

Pina Nieves había presentado la moción debido a que fue mencionado en varias ocasiones y se le vinculó en varios actos que Daddy Yankee alega, su ahora exesposa cometió cuando estaba a cargo de las empresas El Cartel y Los Cangris.

Según la resolución emitida por el tribunal, “el Sr. Rafael Pina y World Music latino no tienen derecho a intervenir en el presente caso”.

“Reiteramos, que la acción derivativa como en el presente caso, es una causa de acción a favor de la corporación que inician los accionistas en aquellas ocasiones en que la propia corporación, sus directores u oficiales corporativos, han fallado en reclamar los derechos de esta contra aquellas personas, externas o internas, que le han ocasionado algún daño. En la demanda presentada, World Music Latino Corp., y Sr. Rafael Pina Nieves no son accionistas de la corporación o en el caso del Sr. Rafael Pina Nieves, director, oficial o funcionarios. En otras palabras, World Music Latino Corp., y el Sr. Rafael Pina Nieves no son partes indispensables, su ausencia en el pleito no impide que se proceda adjudicar la controversia en este caso contra las demandadas, las hermanas González Castellanos”, lee la decisión del tribunal.

Fue el pasado 4 de abril, cuando el productor musical, a través de su representación legal radicó una moción de intervención para el caso donde Daddy Yankee demandó a su exesposa Mireddys González y la hermana de esta.

En la moción de intervención presentada por los licenciados, José A. Hernández Mayoral y Patricia Rivera McMurray, en representación de Pina Nieves y su empresa World Music Latino alega que en la demanda presentada por el artista contra las hermanas González Castellanos, se realiza una serie de alegaciones donde se le menciona directamente, por lo que solicita intervenir para poder defenderse de los señalamientos que asegura son “falsos”.

“Las alegaciones de la Demanda le hacen imputaciones muy serias a World Music Latino Corp. y a Rafael Pina Nieves, involucrándolos en una alegada pérdida de “millones de dólares a la parte demandante” e inclusive en la posible violación de reglamentos penitenciarios o condiciones de libertad provisional”, lee el recurso legal.

La semana pasada, el juez Ismael Álvarez Burgos del Tribunal de Carolina declaró “no ha lugar” la petición de Mireddys González para que se desestime la demanda presentada en su contra por su ahora exesposo, Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee.

“Luego de una cuidadosa lectura de la demanda presentada y los planteamientos de las partes, este Tribunal determina que en esta etapa de los procedimientos, y sin que se considere una adjudicación en los méritos, las alegaciones de la demanda pueden justificar un remedio en contra de la parte demandada. A la luz de lo antes expuesto, el Tribunal declara no ha lugar a la solicitud de la parte demandada de desestimar la demanda”, lee el documento.

Daddy Yankee demanda a Mireddys González

El pasado 4 de marzo, el exponente urbano presentó la demanda contra su ahora exesposa y exige la suma de $250 millones.

En la demanda, la representación legal del exponente urbano, liderada por el licenciado Carlos Díaz Olivo, señala múltiples actos por parte de las hermanas González Castellanos y, aunque no es parte de la demanda, se apunta al exmanejador Rafael “Raphy” Pina Nieves por varias decisiones que fueron autorizadas por la ahora exesposa del artista.