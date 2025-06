Alejandro García Padilla sobre su fama de “galán”: “No soy nada del otro mundo”

Son muchas las personas que admiran al exgobernador, Alejandro García Padilla y no necesariamente por sus posturas políticas o el análisis que realiza en los medios de comunicación en su nueva faceta como comentarista.

En un podcast con el productor Francisco Zamora, el exgobernador reveló lo que piensa sobre su fama por su aspecto físico y que muchas personas lo consideran como un caballero elegante. El productor le contó durante la entrevista que cuando anunció que sería su próximo invitado, empleadas de su oficina se emocionaron y muchas que tenían el día libre decidieron ir a trabajar para tener la oportunidad de saludar al exgobernador.

“Cuando tú me confirmaste ayer que venías hoy, que le dije al team para que sepan, mañana tenemos a Alejandro en el podcast. El cien por ciento de las mujeres de la empresa, dijeron: Yo tenía libre mañana, no lo voy a tener, cogí el día de vacaciones, no lo voy a pedir, todas decidieron venir. Entonces yo tengo que pensar que eso te está pasando y cómo tú te sientes con eso”, expresó Zamora.

Ante esto, con cara de vergüenza, el exgobernador aseguró que “no soy nada del otro mundo” y que solo es parte de su presencia en los medios de comunicación.

“Yo sé que no es real, no lo que tú estás diciendo, es un poco la fama…yo me acuerdo vivamente del 7 de enero del 2005, cuando Aníbal Acevedo Vilá me nombró en DACO, hasta ese día, por la calle nadie me pedía una foto ni era particularmente galán y yo vivía por ahí y era abogado en la corte e iba a la playa, nada pasaba. Tiene que ver con la fama, la presencia en los medios, por lo tanto, gracias Dios, mis pies se han mantenido en la tierra y yo sé que no soy nada del otro mundo y que tiene que ver con la presencia mediática”, expresó el exgobernador.

Del mismo modo, agradeció el cariño que recibe en las calles en contraste a los que lo critican por su gestión mientras fue gobernador de Puerto Rico del 2013 al 2017.

Molesto el exgobernador Alejandro García Padilla por entrega de información sobre inmigrantes

El exgobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, se expresó furioso ante la decisión del gobierno de entregar la información solicitada por las autoridades federales sobre cerca de seis mil inmigrantes que cuentan con licencias de conducir.

“Gente mala la que entregó la lista, personas malas, de los peores de la humanidad. No tenían que entregarlas. Los que entregaron y autorizaron la lista son unos arrodillaos, unos eñangotaos”, dijo furioso el exgobernador en el programa Primera Pregunta el pasado 4 de junio.