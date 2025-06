Se despiden del programa “Enamorándonos USA”

El programa de reality tv “Enamorándonos USA” oficialmente llegó a su fin, luego de emitir su último episodio.

Durante el episodio final, la presentadora Ana Patricia Gámez rompió en llanto ante las palabras de su compañero Rafa Araneda y el momento de aplausos de todo el equipo quienes cerraban este episodio con mucho orgullo y emoción.

“1,100 episodios de amor y más. Hoy, Enamorándonos USA se despide de Unimás, gracias por acompañarnos en esta aventura llena de mucho amor, alegría, sonrisas y tantos momentos que quedan en nuestro recuerdo. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares y en el corazón de muchos de ustedes desde el 2019... Hoy cerramos esta etapa, pero el amor sigue, pronto nos volveremos a encontrar”, expresó la conductora.

Asimismo, Rafa también tuvo unas emotivas palabras: “Este fue el proyecto que nos trajo a Estados Unidos, a mí y a mi familia. Seis años increíbles llenos de historias, emociones y sueños compartidos. Solo una palabra lo resume todo: GRATITUD. Gracias ‘Enamorándonos USA’, y gracias al tremendo equipo que estuvo detrás de cada capítulo, dejando el corazón en cada show”, dijo el presentador chileno.

Por su parte, Migbelis Castellanos también estuvo allí con sus colegas, arropándolos y emocionándose con ellos. “Una vez soñé con ser parte de algún show diario. Con ‘Enamorándonos USA’ cumplí ese sueño. Además de eso, ese programa me dio oportunidades para crecer y para dar a conocer mi personalidad en televisión nacional en Estados Unidos. Hice amigos para toda la vida, si estás leyendo esto, ustedes saben quiénes son. Ana Patricia, de mis mejores consejeras y confidentes, Rafa como un tío que siempre le interesaba mi bienestar y mi opinión acerca de todo. Un programa donde muchos llegaban a buscar el amor pero donde todos nos enamoramos del trabajo en equipo y de hacer TV divertida”, compartió la co-presentadora del programa "Desiguales".

Mujer dice que los puertorriqueños tienen “mala fama” y prefiere ser venezolana

Previamente, una participante del programa Enamorándonos, que se transmite en los Estados Unidos, se volvió viral por rechazar sus raíces puertorriqueñas y asegurar que prefiere que se refieran a ella como venezolana.

La mujer, identificada como Gabriela, de 26 años, nacida en Estados Unidos pero de padres puertorriqueños, indicó que vive en Orlando y trabaja para una compañía de mercadeo.

Al tratar de conquistar el corazón de “Eu”, un participante español, indicó que no quiere ser reconocida como puertorriqueña, ya que, según ella, los habitantes del país tienen “mala fama”.

“Soy puertorriqueña, pero yo me creo venezolana”, comenzó diciendo cuando el caballero le preguntó de dónde venía. Al cuestionarle por qué no quiere identificarse como boricua, respondió: “Creo que los puertorriqueños tenemos mala fama y, no sé, no me quiero juntar con eso”.

Sin embargo, el hombre al que intenta conquistar le indicó que todos los puertorriqueños que conoce son encantadores.

El programa Enamorándonos se transmite en todos los Estados Unidos y Puerto Rico a través del canal UniMás, propiedad de la cadena Univisión.